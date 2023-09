Sergio Perez loopt al het hele Formule 1-weekend achter de feiten aan. In elke sessie moest hij niet alleen zijn meerdere erkennen in teamgenoot Max Verstappen, maar ook andere F1-coureurs. In de kwalificatie ging het niet anders. De 33-jarige Mexicaan opende Q1 met een zevende tijd, ruim zeven tienden achter zijn Nederlandse ploegmaat. In het tweede deel klom hij knap op naar plek drie, met slecht 0.025 achterstand op de snelste man Charles Leclerc. In het afsluitende gedeelte zakte Checo echter weer terug naar plek vijf, met wederom een gat van ruim zeven tienden naar Verstappen.

De man uit Guadalajara blikt dan ook met gemengde gevoelens terug op de zaterdagse actie. "Het verliep niet zoals ik het had verwacht", zegt Perez bij Viaplay. "Ik had een inconsistente kwalificatie. Met name het feit dat ik in Q2 een setje banden miste kostte me veel, want normaal ga je van een gebruikte naar een nieuwe set. We dachten eerst dat de marge na de eerste run niet genoeg was, maar achteraf gezien bleek dit wel zo te zijn. Het was allemaal niet ideaal in ieder geval. Het is wat het is. Morgen ligt er wel een goede kans. Ik geloof nog steeds dat het podium haalbaar is."

De RB19 is de beste F1-auto van het huidige startveld. Verstappen toont dat door nagenoeg elk F1-weekend sterk te presteren in de kwalificatie en op zondag met de overwinning aan de haal te gaan. Perez daarentegen lijkt na een korte opleving opnieuw weer terug te zakken. Hoe verklaart hij het grote gat van zeven tienden na de Japanse kwalificatie? "Max presteert momenteel gewoon op een heel hoog niveau. Het is mij in ieder geval nog niet gelukt om het maximale uit de auto te halen. Ik heb me dit weekend nog niet fijn gevoeld, dat is de reden dat we zo'n gat zien", sluit Perez af.

