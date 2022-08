Sergio Perez ving de Grand Prix van Hongarije na een teleurstellende kwalificatie als elfde aan, maar reed een sterke race en profiteerde van de fouten die Ferrari maakte met Charles Leclerc. De Monegask werd op de helft van de race op harde banden gezet, maar was vervolgens niet vooruit te branden. Perez kon de Ferrari-coureur passeren en kwam als vijfde aan de finish.

De Mexicaan vindt het echter niet terecht dat Ferrari fel bekritiseerd wordt vanwege de gemaakte fouten met de strategie. "Na afloop van een race is het altijd makkelijk om met vingers te wijzen en te zeggen wat iemand verkeerd heeft gedaan. In the heat of the moment kunnen nou eenmaal fouten gemaakt worden. De marges zijn minimaal en dus gebeuren dit soort dingen."

Perez kende in vergelijking met de Franse Grand Prix van vorige week een veel betere race op de Hungaroring. De coureur uit Guadalajara ving de wedstrijd dus als elfde aan en slaagde er in de beginfase van de race in om in het spoor van teamgenoot Max Verstappen te blijven. Na het verschalken van de Alpine-coureurs ging het vizier op Lewis Hamilton. "Ik denk dat met name de undercut op Hamilton belangrijk was, want hij was erg snel", vervolgt Perez. "Max lukte dat, maar mij niet. Ik had op dat moment te veel last van slijtage. Het lukte me niet om de undercut te laten werken. In de tweede stint keken we stiekem naar een eenstopper, waardoor we niet volop pushten. Maar aan het einde hadden we weer een prima tempo. Helaas liep ik het podium mis. George en Carlos waren binnen handbereik. Zonder de virtual safety car zou het spannend zijn geworden."

Gaat Perez met de vijfde plaats positief de zomerstop in? "Ja, het voelt goed, maar we nemen niets als vanzelfsprekend aan. Ik ben me ervan bewust dat de laatste paar Grands Prix moeilijk verliepen. Er is gewoon het een en ander aan de auto veranderd, wat ik moet begrijpen. En dan sterker terugkomen voor de triple-header." Afgelopen donderdag bevestigde Perez dat hij moeite had om de updates op de RB18 te begrijpen. "We hebben veel werk verricht, met name dit weekend. Ik heb er nu al een beter beeld van. Het is nu belangrijk om alles samen te brengen."

