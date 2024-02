Perez verbaasd over veranderingen Red Bull F1-auto: "Heel dapper"

Waar de verwachting was dat de Red Bull Racing met de RB20 Formule 1-auto met wat kleine veranderingen zou komen, bleek tijdens de teampresentatie een enorm veranderde wagen te zijn gebouwd. Het leverde heel wat verbaasde blikken op en ook coureur Sergio Perez had niet verwacht dat zijn team zo'n grote verandering ten opzichte van de sterke RB19 zou doorvoeren. "Ik was wel een beetje verbaasd, ja. Tegelijkertijd laat het zien dat het team grenzen blijft verleggen en door blijft gaan. Dat is echt mooi om te zien", aldus de Mexicaanse coureur.

Dat Red Bull na het dominante 2023 met een nieuw design kwam, is volgens Perez ook een teken dat het team nog altijd op zoek naar meer succes is. "Het laat zien hoe hongerig we nog zijn. We hadden vorig jaar zo'n dominante auto, dat je je niet kon voorstellen dat we het concept heel erg zouden aanpassen. Dit is een heel dappere keuze van Red Bull", looft de man uit Guadalaraja.

Hoewel Perez nog weinig in de RB20 heeft kunnen rijden, voelt de auto in de simulator goed aan. "Ik heb echt het idee dat de statistieken uit de simulator goed zijn. Het is natuurlijk heel lastig om het gripniveau na te bootsen. We weten niet met welk niveau we gaan rijden en welke we graag willen hebben. Dat maakte het wel wat moeilijker", legt de 34-jarige uit. Wel ziet hij dat de RB20 weer een stukje beter is dan zijn voorganger, al ziet hij ook in dat er nog wat werk te verzetten is. "We hebben echt weer stappen gezet. Het gaat interessant worden wat we de komende weken kunnen doen. Het is namelijk heel belangrijk dat we een goede basis hebben waar we de rest van het seizoen op kunnen bouwen."

Gevraagd naar specifieke gebieden waarop de nieuwe auto beter is dan de vorige, kan Perez nog niet heel veel zeggen. "Dat is nog lastig te benoemen, maar het lijkt erop dat we in de langzamere bochten wat beter zijn. We weten dat natuurlijk pas zeker als we de auto de baan op sturen", aldus de Mexicaan, die voor zijn vierde seizoen bij Red Bull staat.