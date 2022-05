Perez verbaasd door het grote verschil met Ferrari in Monaco

Sergio Perez besloot de vrijdagse trainingen in Monaco op de derde stek. In de eerste sessie wist hij de snelste Ferrari tot op 0.039 van een seconde te naderen, maar aan het eind van de middag bleek het gat bijna vier tienden. Zijn snelste ronde op softs was wel genoeg om teamgenoot Max Verstappen voor te blijven, al zijn de ogen natuurlijk vooral op het scharlakenrode team gericht.

"Al met al lijken we wat tekort te komen ten opzichte van Ferrari, zij zien er erg sterk uit", concludeert Perez na de tweede training. "We moeten de data vanavond analyseren en zien wat we kunnen doen, maar zij waren erg sterk. Eerlijk gezegd ben ik een beetje verbaasd door het gat met Ferrari vandaag. We hadden wel verwacht dat er een gat zou zijn, maar niet dat het verschil zo groot zou zijn. Het betekent in ieder geval dat we nog werk aan de werk hebben voordat het er morgen in Q3 echt om gaat."

Perez heeft voorafgaand aan het weekend al laten optekenen dat de GP van Monaco voor 99 procent wordt beslist in de kwalificatie, waardoor alle teams - inclusief Red Bull - daar de volledige focus op leggen qua afstelling. Lange runs zijn in het prinsdom van ondergeschikt belang, waardoor het niet zoveel pijn doet dat die van Perez in het water vielen. "We hebben op zich wel aardige sessies gehad, al waren de long runs lastig door het verkeer. Ik heb eigenlijk niet meer dan twee fatsoenlijke ronden achter elkaar kunnen rijden." Dat verkeer is zaterdag overigens ook nog een factor om rekening mee te houden, maar dan vooral op in de slotfase van de kwalificatiesessies.

Perez heeft met Red Bull gesproken over teamorders Barcelona

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco heeft Perez trouwens met Red Bull gesproken over de teamorders in Barcelona. Volgens de Mexicaan zitten alle partijen weer op één lijn. Alhoewel het door de kracht van Ferrari niet meteen aan de orde lijkt, mag hij - mocht het in Monaco zover komen - naar eigen zeggen ook zelf races winnen. "Na de race hebben we gesproken. Tijdens de race voelde het alsof we meer uit mijn tweestopper konden halen, maar later bleek de driestopper duidelijk de beste tactiek. Uiteindelijk zijn we het met elkaar eens geworden en gaan we door. De sfeer binnen Red Bull is goed en we hebben ook een goed momentum te pakken. Uiteindelijk was het een goed teamresultaat en heb ik de volledige steun van het team om ook te kunnen winnen."