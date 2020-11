Perez relativeert uitvalbeurt: "Alles in perspectief zien"

Hoewel de Racing Point-piloot goede zaken had kunnen doen voor zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap en dus alle recht had om flink te balen, was de Mexicaan na afloop van de race maar met één ding bezig, de gezondheid van collega Romain Grosjean.

Perez kende vanaf de vijfde plaats een uitstekende start van de Grand Prix: nog voordat de race vanwege het ongeluk van Grosjean werd stilgelegd was hij al opgeschoven naar de derde plaats. Bij de herstart kon hij die positie handhaven en hij leek lang tijd onbedreigd achter Lewis Hamilton en Max Verstappen op weg naar het podium, maar een probleem met de MGU-K dwong hem vier ronden voor het einde tot een opgave. Als gevolg daarvan is Racing Point de derde plaats in het constructeursklassement kwijtgeraakt aan McLaren, terwijl Perez zelf is teruggezakt naar de vijfde plaats in het klassement, achter Renault-coureur Daniel Ricciardo.

Perez, die volgend seizoen bij Racing Point wordt vervangen door Sebastian Vettel, zei dat zijn uitvalbeurt “een grote klap" was, maar dat het vergeleken bij Grosjean’s gruwelijke ongeluk niets voorstelde. “Ik denk dat je na wat er hier is gebeurd, echt alles in perspectief moet zien”, aldus Perez bij Sky F1. “Voor mij maakt een podium meer of minder echt niet uit. Het belangrijkste is dat Romain bij ons is, dat hij ontsnapt is aan dat ongeluk. We moeten zien wat we op het gebied van de veiligheid kunnen verbeteren, want we willen dit soort ongelukken niet zien.”

Volgens de Mexicaan toonde het ongeluk maar weer eens aan dat de Formule 1 niet op z’n lauweren kan rusten waar het gaat om het verbeteren van de veiligheid. “Ik denk dat het een goede les voor ons allemaal is, we moeten kijken wat we kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat we zo’n ongeval niet nog eens te zien krijgen. Met de snelheid waarmee de klap plaatsvond is het moeilijk om iets te doen, maar ik ben er zeker van dat er dingen verbeterd kunnen worden.”

Toekomst Sergio Perez

Perez moet vertrekken bij Racing Point en zit nog zonder stoeltje voor komend seizoen, maar hij is vrij ontspannen over zijn toekomst. Donderdag liet hij nog weten dat Red Bull zijn enige optie voor 2021 is, maar zijn uitvalbeurt gaf ironisch genoeg Alex Albon – zijn belangrijkste rivaal voor dat zitje – een podiumplaats in de schoot geworpen. “Ik zit al tien jaar in deze sport, ik denk dat mensen wel weten wat ik kan dus ik ben er vrij ontspannen over. Ik heb vertrouwen in mijn capaciteiten.”