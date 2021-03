Perez houdt vol: “Medium banden waren de juiste keuze”

Perez deed zijn eerste vliegende ronde in Q2 op de medium band, maar ging wijd bij de vierde bocht, waar dit weekend streng gehandhaafd wordt op track limits. De coureur uit Guadalajara raakte zijn rondetijd kwijt, waardoor het tijdens zijn tweede run moest gaan gebeuren. In plaats van op veilig te spelen en zijn tweede run op zachte band te doen, verscheen Perez opnieuw met de medium compound op de baan. Bij het uithangen van de vlag werd er een 1.30.659 genoteerd, waarmee Perez een fractie van een seconde tekort kwam voor deelname aan Q3. Het verschil met Lance Stroll op P10 was slechts 0.035 seconde.

Als Perez na de kwalificatie de vraag krijgt of hij overwegen heeft om de soft band te nemen voor zijn tweede run in Q2, laat hij aan onder andere Motorsport.com Nederland weten: “Nee. Ik had er echt vertrouwen in dat ik snel genoeg zou zijn. Als ik een foutloze ronde had gereden, dan was ik doorgegaan. Maar dat heb ik niet gedaan.” Hij hint er vervolgens naar dat het niet zozeer zijn keuze is geweest om zijn tweede run op het medium rubber te doen, maar die van het team. “Ik denk dat het de juiste beslissing was van het team om te proberen om op de medium band door te gaan”, zegt Perez namelijk. Hij neemt de schuld voor het missen van Q3 niettemin volledig op zich. “Ik heb alleen geen goede ronde gereden”, herhaalt hij.

Volgens Perez, die zondag dus als elfde start in de Grand Prix van Bahrein, is het dit weekend niet makkelijk geweest om verder gewend te raken aan zijn nieuwe auto. “De veranderlijke wind maakte het moeilijk om op snelheid te komen”, zegt hij. “Ik denk dat we tijdens de kwalificatie wel goede vooruitgang hebben geboekt. Maar tijdens de derde training was er een klein probleem met de auto, waardoor we met een kleine achterstand aan de kwalificatie begonnen.“ Perez is vol vertrouwen dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. “Elke kilometer die ik rijd, leer ik weer meer over deze auto. Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik op dat vlak aan het boeken ben, maar ik heb nog wel een weg te gaan. Ik moet geduld hebben, hard blijven werken en dan is het een kwestie van tijd. Ik maak me totaal geen zorgen.”

