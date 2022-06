Een kleine 14 dagen geleden stond Sergio Perez op de hoogste trede in Monte Carlo en dat heeft hem schijnbaar goed gedaan. De Mexicaan voelt zich comfortabel in de RB18 en dat is goed terug te zien in de resultaten in de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull-coureur sloot de derde vrije training als snelste af was daarom één van de serieuze kandidaten voor pole-position. Q1 en Q2 werden eenvoudig doorlopen. Alles kwam aan op het laatste kwalificatiedeel.

"Bij het starten van de eerste run in Q3 geef je echt alles", zegt Perez, die bijna zijn ophanging naar de gallemiezen reed. "Ik deed alleen iets te veel en raakte daardoor een paar keer de muur. Het geluk was dat alles heel bleef, dat is hier ontzettend belangrijk. Desondanks was het geen vlekkeloze kwalificatie. In de slotfase liep ik tegen een power unit-probleem aan, we kregen deze namelijk niet gestart. Ik zat daardoor helemaal alleen en dat kost hier gewoon te veel. Charles had overigens een sterke ronde."

Hoewel de Mexicaan in eerste instantie dacht dat het ontbreken van die belangrijke tow hem de pole-position kostte, is hij later op zijn woorden teruggekomen. "Ik heb de beelden inmiddels gezien en het gat met Leclerc lijkt wel vrij groot te zijn", zegt Perez, die zag dat de afstand naar de Monegask 0.282 van een seconde bedroeg. "Pole-position had er zonder het malheur met de krachtbron er waarschijnlijk ook niet ingezeten. We hadden er op zijn best wat dichter bij gestaan." Wat precies de oorzaak is van de problemen weet Checo nog niet: "Ik moet het nog met mijn engineers bespreken. De motor ging in ieder geval niet aan, er was een klein probleempje. Het kan ook een miscommunicatie geweest zijn. Maar we verloren daardoor net te veel seconden."