Na de eerste vier Formule 1-raceweekenden van 2023 leek de sport af te stevenen op een titelstrijd tussen Max Verstappen en Sergio Perez. Beide coureurs wonnen in dat tijdsbestek twee races en het verschil in de tussenstand was minimaal. Perez gaf destijds aan dat hij het mogelijk achtte om voor het kampioenschap te strijden, maar zes races later is het beeld totaal anders. Daar waar Verstappen zes keer op rij won, begon de Mexicaan juist aan een moeizame reeks. Zo haalde hij in de afgelopen vijf races geen enkele keer Q3, terwijl hij alleen in Miami en Oostenrijk nog op het podium stond. Daardoor is het verschil tussen de coureurs van Red Bull Racing opgelopen tot 99 punten.

Begin juni geloofde Perez nog in zijn kansen op de wereldtitel, maar inmiddels is er bij de man uit Guadalajara het besef dat zijn kansen zo goed als verkeken zijn. Dat liet hij blijken in Madrid, waar hij dit weekend te gast was voor showruns in de Red Bull RB7 en RB8. "In de Formule 1 telt alleen je positie in Abu Dhabi. Maar ik sta niet als door een wonder tweede in het kampioenschap. Ik heb races gewonnen. Natuurlijk heb ik enkele slechte races gehad, maar we hebben nog veel races voor de boeg. Het doel nu? Ongetwijfeld de tweede plek in het wereldkampioenschap, maar momenteel denk ik alleen aan de Hongaarse GP", vertelde Perez in de Spaanse hoofdstad aan AS.

Hoewel zijn eigen vorm momenteel wel wat te wensen overlaat, vindt Perez dat het een goede tijd is voor de Spaanstalige coureurs op de F1-grid. Hij verwijst daarbij naar de WK-stand, waarin hij zelf de tweede plek bezet, gevolgd door Fernando Alonso op de derde plek en Carlos Sainz op P5. "Fernando is dit jaar een grote verrassing. Zij [Aston Martin] hebben dit jaar een grote stap gezet, dat geldt in de laatste race ook voor McLaren", zegt Perez. "Alles zit onder deze reglementen zoveel dichter bij elkaar. Carlos is een geweldige coureur en dat geldt ook voor Fernando. Er is geen enkele reden om ze te vergelijken, want Spanje moet hiervan profiteren en van dit geweldige moment genieten. Dit wordt mogelijk nooit meer herhaald in de toekomst van de Spaanse autosport."