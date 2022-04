Perez tweede in Melbourne: “Goed resultaat, helaas verloren we Max”

Red Bull Racing heeft de betrouwbaarheid van de RB18 na drie Grands Prix nog niet helemaal onder controle. In Bahrein vielen Max Verstappen en Sergio Perez in de slotfase van de race al uit vanwege problemen met de brandstofpomp. Daarna volgde in Saudi-Arabië revanche met de zege van de Nederlander en de eerste podiumplaats van 2022 voor Perez, maar in Australië zou Red Bull er opnieuw niet in slagen om beide auto’s aan de finish te brengen. Verstappen viel in Melbourne vanuit tweede positie uit met motorische problemen, waardoor Perez de kastanjes uit het vuur moest halen. Dat deed hij heel behoorlijk, want hij kwam in Albert Park als tweede aan de finish.

“Het was heel erg lastig”, blikte Perez terug op zijn race, waarin hij twee keer terrein verloor en zich terug moest knokken. “Ik hield bij de start mijn positie, maar Lewis haalde mij aan de binnenkant in. Hij remde heel laat en had een heel goede eerste bocht. Daarna draaide het om hem achtervolgen, vervolgens kwam de virtual safety car enzovoorts.” Over zijn eerste stint van de race was Perez niet tevreden, mede door de bandenslijtage op de mediums. “Wat betreft degradatie hadden we het heel erg moeilijk. Op de harde band hadden we daarna wat pech met de safety car, waardoor we twee posities verloren. Die hebben we later teruggepakt. Het is een goed resultaat, maar helaas hebben we Max verloren. Het was geweldig geweest voor het team om met twee auto’s op het podium te staan. Vooruitkijken zijn we ongelukkig geweest in de eerste races.”

Perez moest gedurende de GP van Australië twee keer het gevecht aangaan met Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur wist bij de start brutaal de derde plek over te nemen van de Red Bull-coureur, maar nog tijdens de eerste stint wist de Mexicaan terug te slaan. Na de pitstops kwam Hamilton echter voor Perez terug, waardoor een nieuwe inhaalactie nodig was. De afgelopen maanden heeft het tweetal meerdere gevechten uitgevochten – onder meer in Turkije en Abu Dhabi – en ook in Melbourne genoot Perez daar weer van. “Lewis is heel vastberaden en racet heel hard, maar ook heel eerlijk. We hebben samen altijd mooie gevechten.”