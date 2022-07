Perez tweede na inhaalrace in Silverstone: "Op onze kans gewacht"

In de kwalificatie klokte Sergio Perez de vierde tijd en dat betekende ook dat hij zondag op die positie moest starten tijdens de Britse GP. De eerste start verliep goed, maar de herstart na de angstaanjagende crash van Zhou Guanyu kwam hij niet ongeschonden door. De voorvleugel van zijn Red Bull RB18 raakte beschadigd na touchés met Max Verstappen en Charles Leclerc, waardoor de Mexicaan na vier ronden al een pitstop moest maken voor een nieuwe voorvleugel.

"Eigenlijk kwam ik in de sandwich te zitten, ik had geen ruimte om uit te wijken", legde Perez direct na afloop van de race uit wat er precies gebeurde bij het incident bij de herstart. "Charles zat aan de binnenkant, Max aan de buitenkant. Mijn voorvleugel raakte daar dus redelijk fors door beschadigd, waardoor ik een pitstop moest maken om hem te wisselen. We kwamen terug op de laatste plaats, waarna we ons moesten herstellen."

Een goed resultaat leek op dat moment een utopie voor Perez, die als laatste van de zeventien overgebleven coureurs terugkeerde op de baan en een forse achterstand had op de concurrentie. De race op Silverstone kende echter een spectaculair verloop en een late safety car-fase bracht de Red Bull-coureur in positie om toch nog iets van zijn race te maken. Op softs vocht hij na de herstart een prachtig duel uit met Leclerc en Lewis Hamilton, dat hij in zijn voordeel wist te beslechten. Zodoende pakte Perez vanuit uitzichtloze positie knap de tweede plek, achter nieuwbakken F1-winnaar Carlos Sainz.

"Ja, het was een geweldige comeback. We hebben niet opgegeven en bleven pushen, waarna we op het einde een kans kregen. Dat is waar we op gewacht hebben", zei Perez over zijn race na de vroege pitstop. Zelf genoot hij ook van de strijd die hij na de laatste safety car-fase moest leveren in de strijd om de podiumplekken. "Het was allereerst een geweldig gevecht met Charles. Daarna dacht ik dat ik Lewis te pakken had, maar ineens was hij daar weer. Het waren epische laatste ronden en het was een goed gevecht met elkaar."