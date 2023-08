Perez kijkt uit naar tweede deel F1-seizoen 2023: "Vorm is terug"

Sergio Perez kon vanaf de start van het Formule 1-seizoen 2023 het tempo van Red Bull-ploegmaat Max Verstappen al niet bijbenen, maar de Mexicaan zakte vanaf Monaco ver terug. Af en toe kwam Checo nog wel op het podium, maar Verstappen was in de WK-stand al snel uit het zicht. Sinds de Grands Prix in Hongarije en België is er weer een stijgende lijn te zien. Op de Hungaroring finishte de 33-jarige coureur als derde, terwijl in de Ardennen de tweede plek werd gepakt. Zijn optredens in die landen leverden hem behoorlijk weer wat zelfvertrouwen op

"De sterke finishes in de laatste twee races waren belangrijk", trapt Perez in Zandvoort af tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik begon steeds meer te worstelen toen de auto werd doorontwikkeld en moest vrij veel moeite doen om mijn rijstijl erop aan te passen. De auto is simpelweg veranderd, maar de laatste twee Grands Prix waren wat dat betreft een stuk beter." Op de vraag of zijn vorm en energie na een mindere periode weer terug zijn, antwoordt Checo. "Ja, dat gevoel heb ik wel, al ben ik nog niet waar ik wil zijn. Begin dit jaar kwam het allemaal veel natuurlijker mijn kant op. We zaten echter niet stil en blijven vanaf nu alleen maar verbeteren."

Red Bull wil de snelste auto

De verschillen tussen Verstappen en Perez tijdens een race zijn goed te zien. In Spa startte de 25-jarige coureur namelijk als zesde, haalde in ronde zeventien Perez in en sloeg vervolgens nog een gat van meer dan twintig seconden. Checo geeft aan dat de auto niet zijn kant is opgegaan. In wat voor zin is de auto veranderd? "Dat is vrij gecompliceerd. Ik kan niet echt de details ingaan, maar ik worstel met name met de 'scherpte' in medium en snelle bochten", vervolgt de man uit Guadalajara. "Met name in listige omstandigheden en dat had weer invloed op mijn zelfvertrouwen. Ik ben er zelf overigens wel prima onder. Het is een andere uitdaging, maar ik kijk ernaar uit die aan te gaan."

De RB19 is met de tweevoudig wereldkampioen achter het stuur ongenaakbaar. Al tien van de tot dusver twaalf verreden Grands Prix werden een prooi voor de Nederlander. Er wordt gezegd dat de wagen meer voor Verstappen is ontwikkeld. "Het team probeert de snelste auto te maken. De ontwikkeling past dan soms beter bij een bepaalde rijstijl. Dat is hoe het werkt", besluit Perez.

Video: Motorsport.com blikt vooruit op de Grand Prix van Nederland