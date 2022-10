Perez trots op zege in Singapore: "Dit is mijn beste prestatie"

Zaterdag liet Sergio Perez tijdens de kwalificatie al zien waartoe hij in staat was op een opdrogende baan door beslag te leggen op de tweede startpositie. Op zondag volgde qua weersomstandigheden meer van hetzelfde, want opnieuw werden de coureurs geconfronteerd met opdrogend asfalt. Op dat vochtige asfalt kwam Perez goed van zijn plek, waardoor hij voor de eerste bocht de leiding al kon overnemen van polesitter Charles Leclerc. De Ferrari-coureur zette daarna twee uur lang druk op de coureur van Red Bull Racing, maar hij kon nooit serieus in de aanval en moest in de slotfase toezien hoe de Mexicaan zelfs een ruime voorsprong nam. Zo pakte Perez in Singapore zijn tweede overwinning van het seizoen en de vierde van zijn F1-carrière.

De omstandigheden waren bijzonder lastig op het Marina Bay Street Circuit, maar Perez hield zijn hoofd gedurende 59 ronden koel om de zege veilig te stellen. Direct na afloop van de race liet hij weten heel tevreden te zijn met de manier waarop hij de winst binnenhaalde. "Dit was absoluut mijn beste prestatie. Ik controleerde de race, hoewel het opwarmen van de banden best lastig was. De laatste ronden waren echt heel intens. In de auto voelde ik dat niet echt, maar dat gebeurde wel toen ik uit de auto stapte. Ik heb gepusht en ik heb alles gegeven voor de overwinning vandaag", legde Perez uit.

'Geen idee' wat bezoekje aan stewards opleverde

Er staat vooralsnog een sterretje achter de zege van Perez, want hij moest zich na de race nog verantwoorden bij de stewards. Tijdens de safety car-fase zou hij een gat van meer dan tien wagenlengtes hebben laten vallen ten opzichte van de safety car. Op dit moment is nog onduidelijk welk besluit de stewards nemen, maar zelf wist Perez eigenlijk niet wat hij verkeerd gedaan zou hebben. "Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ze hebben me alleen verteld dat ik under investigation stond, waardoor ik het gat moest vergroten. Dat hebben we gedaan."

Ongeacht de beslissing van de wedstrijdleiding staat in ieder geval vast dat de beslissing in de titelstrijd is uitgesteld tot Japan, want Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende positie. Daardoor krijgt de Nederlander op Suzuka zijn tweede kans om de wereldtitel veilig te stellen en dat is voor zowel Honda, Red Bull als Verstappen zelf leuker dan in Singapore winnen, aldus Perez. "Ik denk dat het voor Max leuker is om de titel in Japan te winnen. Dat geldt ook voor het team en ook voor Honda zou dat heel bijzonder zijn, dus al met al was dit een fantastische dag."