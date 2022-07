Perez trots op veerkracht Red Bull: “Mogen we blij mee zijn”

Sergio Perez reed zijn voorvleugel vroeg in de Britse Grand Prix aan bonken en stond vanaf dat moment voor een inhaalrace. Die rondde hij met succes af. Na een schitterende strijd in de laatste tien ronden eindigde Perez op de tweede plek, waarmee hij kostbare punten terugwon ten opzichte van klassementsleider Max Verstappen.

“Ik ben heel blij met het resultaat tijdens de Britse Grand Prix, ik geef nooit op en daar werden we op Silverstone voor beloond”, zegt Perez. “We hadden tot de race niet het beste weekend met de auto en we hebben het in de race rechtgezet met een podium, daar kunnen we best trots op zijn. We zijn klaar voor nog een raceweekend in Oostenrijk en ik denk dat we er weer een prachtige race van kunnen maken.”

De race op de Red Bull Ring is voor elke coureur van het energiedrankenmerk iets speciaals, vindt Perez. “Het is prachtig om deze week weer in Oostenrijk te zijn”, gaat hij verder. “Het is een van onze thuisraces en dat voel je op het moment dat je op het circuit komt. We worden hier ontzettend goed ontvangen. Ik kijk heel erg uit naar dit weekend, de fans zullen hier voor ons komen en ik geef ze graag iets terug."

De vele fans langs de Red Bull Ring krijgen een flinke hoeveelheid actie voorgeschoteld. Er vindt namelijk op zaterdag een sprintrace plaats, waardoor de kwalificatie al op vrijdag verreden wordt. Op zondag vindt zoals gewoonlijk de Grand Prix plaats.