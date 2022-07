Perez baalt: "Totaal verkeerd VSC-bericht kostte mij derde plek"

Terwijl teamgenoot Max Verstappen relatief eenvoudig naar de zege reed in de Grand Prix van Frankrijk, moest Sergio Perez zich in de slotfase flink verdedigen ten opzichte van George Russell in de strijd om de laatste podiumplaats. De eerste aanval in bocht 8 werd nog afgeslagen, maar op de tweede aanval had de Mexicaan geen antwoord. In ronde 51 ging Russell meteen na het einde van de virtual safety car - veroorzaakt door de stilgevallen Zhou Guanyu - in bocht 13 voorbij aan Perez. Hij werd daarbij verrast door een verkeerde mededeling over het einde van de virtual safety car, want de herstart vond eerder plaats dan de Red Bull-coureur te horen kreeg. Daardoor moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de vierde stek.

"Dat wat er met de virtual safety car gebeurde was heel onfortuinlijk. Ik kreeg door dat die bij het uitkomen van bocht 9 zou eindigen, dus ik ging ervoor, maar de VSC eindigde nog niet. Daarna kreeg ik door dat de VSC in bocht 12 zou eindigen, maar ik zat er te dicht bij", legt Perez uit hoe hij verrast werd. "Het lijkt erop dat George andere informatie kreeg en dat hij zich beter voor kon bereiden op de herstart. Het is jammer dat de virtual safety car invloed heeft gehad op het resultaat, eerlijk gezegd. Dat mag niet het geval zijn, maar dat is vandaag wel zo. Het bericht was compleet verkeerd. Er ging echt iets fout, want ik kreeg door dat de VSC na bocht 9 zou eindigen, maar het duurde tot het uitkomen van bocht 12."

FIA moest switchen naar back-upsysteem voor virtual safety car

Voordat de race na een virtual safety car hervat wordt, komt er een melding in beeld om aan te geven dat de hervatting aanstaande is. Die melding mag tussen de tien en vijftien seconden zichtbaar blijven voor de herstart, maar ditmaal bleef dat bericht bijna een minuut zichtbaar voor de groene vlag. De FIA verklaarde na afloop dat een technisch probleem ervoor zorgde dat er geswitcht werd naar een systeem dat als back-up fungeerde. Dat verliep probleemloos en alle teams en coureurs kregen volgens de autosportfederatie dezelfde informatie. Desondanks denkt Red Bull-teambaas Christian Horner dat het probleem Perez een podiumplek gekost heeft, omdat hij de snelheid had om Russell in de laatste ronden achter zich te houden.

"Checo had het dit weekend lastiger met de bandenslijtage dan voorheen. Wat voor hem frustrerend was, is dat er een probleem bij de wedstrijdleiding was met de virtual safety car. Die konden ze niet uitzetten, dus ze moesten een reset uitvoeren. Ik heb hem net gesproken en hij zei dat hij geen delta in de auto kreeg, dus daar zat hij bovenop", aldus Horner. "George was er eerder al mee bezig en zat binnen de delta, of misschien kregen de twee auto's wel verschillende informatie. Dat moeten we onderzoeken. Het is frustrerend, want ik denk dat hij de snelheid had om hem af te houden voor een dubbele podiumplek. Desalniettemin zijn het toch belangrijke punten voor beide kampioenschappen."