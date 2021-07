Perez: “In België is mijn toekomst bij Red Bull duidelijk”

Sergio Perez maakte afgelopen winter de overstap van Racing Point naar topteam Red Bull Racing, waar hij een team vormt met Max Verstappen. In zijn eerste races in dienst van de formatie uit Milton Keynes kwam de Mexicaan niet altijd even lekker uit de verf maar in Baku pakte hij na een zinderend slot de overwinning. Het management van het team liet al meerdere malen weten tevreden te zijn over de prestaties van de nieuweling, ook al klopt AlphaTauri-kopman Pierre Gasly week na week harder op de deur. Desondanks liet Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko weten dat Perez naar alle waarschijnlijkheid ook in 2022 voor het topteam mag rijden.

De coureur uit Guadalajara maakt zich niet druk over zijn toekomst, zo liet hij op de Hungaroring weten: “Hoe eerder je weet hoe je toekomst eruit ziet, hoe beter maar ik bevind me in een comfortabele positie. Er is niets om me zorgen over te maken. In België is bekend hoe mijn toekomst eruit ziet. Voor nu is er geen reden om elders rond te kijken.”

Perez staat na tien races op de vijfde plaats in het kampioenschap, op slechts negen punten van nummer drie Lando Norris. Hij begint met vertrouwen aan de laatste race voor de zomerstop, de Grand Prix van Hongarije: “Red Bull heeft hier over het algemeen een goede en sterke auto. Dit circuit zou ons goed moeten liggen. Het is belangrijk om er in de kwalificatie te staan want inhalen is erg lastig.”

"Volgende tien races zijn belangrijker"

Over zijn eerste seizoenshelft zegt hij: “Ik had gehoopt op meer qua punten, zeges en podiums. Over het algemeen ben ik gegroeid binnen het team, dat was het doel voor de eerste races: elkaar en de auto leren kennen. De resultaten zijn enerzijds niet geweldig maar aan de andere kant is de snelheid beter dan het lijkt. De marges zijn klein. Wat dat betreft is het goed. Ik sta maar een paar punten af van P3 en in het constructeurskampioenschap leiden we. De volgende tien races zijn belangrijker.”