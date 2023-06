Perez tevreden na vrijdag: "Genoeg data verzameld op circuit dat seizoen samenvat"

In de eerste vrije training maakten de coureurs kennis met de aangepaste lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Door het verdwijnen van de laatste chicane lagen de rondetijden in de eerste vrije training al vijf seconden onder de tijden van vorig jaar in dezelfde sessie. Max Verstappen was die sessie de dominante coureur met een 1.14.606, waarmee hij teamgenoot Sergio Perez op ruim zeven tienden van een seconde zette.

Met zo'n grote marge wist Perez dat hij in de tweede vrije training nog wat tijd moest vinden. Hij kwam in die sessie op de zachte band tot een 1.14.219 en was opnieuw langzamer dan Verstappen, al bedroeg het verschil nu slechts drie tienden. Het was een stap vooruit voor de Mexicaan, maar hij gaf voor het weekend al aan dat hij nu voor de zeges moet gaan, wil hij zijn titelhoop in leven houden.

De vrijdag draaide bij Red Bull echter vooral om het testen van de updates. De Oostenrijkse renstal heeft voor dit weekend nieuwe vloerranden en een aangepaste diffuser meegenomen en is daarmee een van de vele teams met updates in Barcelona. Het circuit heeft qua bochten een goede mix van snelle en langzamere bochten, wat dit Catalaanse circuit volgens Perez tot een ideale plek maakt om te zien waar de teams staan voor de rest van het seizoen.

Of het ook als een test voelde voor Perez? "Zo voelt het altijd hier", antwoordt hij desgevraagd. "We proberen hier veel dingen. Dit is altijd het meest representatieve circuit voor de rest van het seizoen. Deze baan vat het hele seizoen samen. Het was een goede dag, we hebben in ieder geval genoeg data verzameld." Hij voegt nadien toe: "Al met al kunnen we veel positieve zaken meenemen van vandaag. We moeten nog wel een versnelling hoger schakelen in de kwalificatie. Het wordt voor de race vooral belangrijk om de banden te begrijpen."

Een van de focuspunten voor de coureurs was de laatste sector. Door het verdwijnen van de chicane scheuren de coureurs nu op hoge snelheid door twee rechterbochten. Dat moet het wat zwaarder maken voor de nek, maar tot nu toe merkt Perez daar nog niet veel van. "Het is behoorlijk zwaar voor de nek, maar het was een korte dag. We zullen het zondag wel zien."