Max Verstappen zette Red Bull in de eerste vrije training op het Baku City Circuit bovenaan de tijdenlijst, met een verschil van meer dan drie tienden van een seconde naar de concurrentie. In de tweede oefensessie eindigde de drievoudig wereldkampioen op ruim een halve seconde van snelste man Charles Leclerc als zesde, maar Sergio Pérez besloot VT2 op P2. De Mexicaan gaf slechts zes duizendsten van een seconde toe op Leclerc.

Pérez stond de pers na afloop van de vrije trainingen dan ook met een tevreden gevoel te woord. “Het was zeker een goede, solide dag”, sprak de coureur die twee van zijn zes Grand Prix-zeges in Baku boekte en de enige meervoudig winnaar op het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad is. “We hebben denk ik een goede basis en hebben goede progressie geboekt van VT1 naar VT2. Nu moeten we ervoor zorgen dat we hier op voortborduren. Ik denk dat we zeker een rol van betekenis kunnen spelen”, blikte Pérez vooruit op de kwalificatie. “Er kan van alles gebeuren. We moeten dus blijven werken en hopelijk hebben we dan een paar geweldige ronden. Of eigenlijk heb je er maar één nodig, in Q3. In Q3 is alles mogelijk.”

Op het Baku City Circuit draait alles om het hebben van vertrouwen. Dat vertrouwen heeft Red Bull in Azerbeidzjan meer dan op Monza. Dit als gevolg van de wijzigingen die het team heeft doorgevoerd na het treffen in Italië. “Ja, ik denk dat we de goede kant op gaan”, toonde Pérez zich positief. “We krijgen de auto iets beter voor elkaar, al is er denk ik nog steeds een lange weg te gaan. Wat we tot dusver hebben gezien, ziet er in elk geval veelbelovend uit.”

Video: Samenvatting van tweede vrije training in Baku