Sergio Perez trapte de vrijdag af met een vierde tijd, iets minder dan een halve seconde achter de snelste tijd van teamgenoot Max Verstappen. Enkele uren later viel de Mexicaan wat terug. In de tweede oefensessie moest de Red Bull-coureur genoegen nemen met de zevende tijd, al was het gat naar Lando Norris, ditmaal de snelste, ook iets minder dan een halve seconde. De hele top-tien staat nog geen zes tienden uit elkaar. "Het was positief", zegt de 33-jarige coureur over zijn vrijdag. "Het veld lijkt opnieuw dicht bij elkaar te zitten. We hebben veel data verzameld. We hebben nagenoeg alle compounds gehad en die met name met veel brandstof geprobeerd. Er is wat dat betreft genoeg informatie binnengehaald. Omdat het zo dicht bij elkaar zit, kijk ik uit naar de rest van het weekend."

Tijdens de trainingen viel met name de hoeveelheid stof naast de ideale lijn op. Elke keer als een F1-coureur buiten de racelijn kwam, werd er veel viezigheid omhoog geworpen. "Ja, er is inderdaad veel stof, met name in de laatste sector in bocht twaalf en dertien. Maar over het algemeen was het een positieve start", vervolgt Checo. Op de vraag wat de kleine verschillen voor de kwalificatie gaan betekenen, antwoordt hij: "Het is zaak dat we het rondje echt perfect samenbrengen, zodat we zeker weten dat we ons kwalificeren op de plek waar we horen te staan. Daarna is het zaak onze race pace te tonen."

Zondag staat de Dutch Grand Prix op het programma. De heren racen dan 72 rondes over de krappe, maar technische baan in de Noord-Hollandse duinen. Afgelopen jaar ging de Mexicaan in de kwalificatie in de rondte, waardoor er niet meer inzat dan een vijfde plek. Op het circuit in de duinen is het lastig inhalen. Daar weet Perez alles van, aangezien hij in 2022 ook als vijfde finishte. Hoe gaat komende zondag eruitzien? "Het hangt puur af van hoe we het zaterdag gaan doen. Als we een sterke kwalificatie hebben, dan is er geen reden om niet hoog te eindigen. Zolang we maar een sterke race hebben."