Pérez tevreden met donderdag F1 Jeddah: "Moeten wel nog finetunen"

Na een tweede plek in de Formule 1 Grand Prix van Bahrein reisde Sergio Pérez vol goede moed af naar Jeddah voor de tweede race van het jaar. De coureur uit Guadalajara begon ook niet onaardig aan het weekend in Saudi-Arabië. In de eerste training liet hij de derde tijd noteren, op een dikke twee tienden van teamgenoot Max Verstappen. De tweede training sloot hij als vijfde af. Ditmaal was er een achterstand van bijna een halve seconde op snelste man Fernando Alonso.

Na afloop van de trainingssessies was Pérez optimistisch over de kansen voor de rest van het weekend. "We zijn met de auto en de performance op dit moment goed bezig. Het was dus een heel positieve vrijdag", waarmee de vicekampioen van vorig jaar zich versprak, want het is natuurlijk nog maar donderdag. Over de afstelling van de RB20 is hij dus tevreden, al ziet hij nog genoeg verbeterpunten. "Het is nu een kwestie van finetunen, maar ik ben blij met waar we de auto nu hebben. We weten wat we voor morgen [in de kwalificatie] nodig hebben."

Kijkend naar de eerste twee trainingen denkt Pérez vooral pure snelheid te missen ten opzichte van de concurrentie. "We hebben een duidelijk idee welke richting we op moeten om de auto sneller te maken", vertelt hij. "Als ons dat lukt, dan kunnen we daar in de long runs en in de kwalificatie van profiteren. Ik ben desondanks wel tevreden over vandaag."

Een probleemloos rondje legde Pérez naar eigen zeggen ook niet af. Mede daardoor hoopt hij in de kwalificatie hoger te eindigen dan de P3 en P5 in de trainingssessies. "Het gaat erom dat in de kwalificatie alles op zijn plek valt. Dat moet het doel zijn, en dan zien we wel wat het ons brengt", aldus de winnaar van de Grand Prix van Saudi-Arabië van vorig jaar.

Verkeer zorgt voor benarde situaties

Een van de dingen die op donderdag in Jeddah een grote rol speelde, was het verkeer. Ook Pérez had daar wel wat over te zeggen. "Vooral in de eerste sector gaat het heel hard. Het kan best beangstigend zijn als je daar verkeer tegenkomt", aldus de huidige nummer twee in het WK. "Morgen hebben we dus nette rondes nodig. Ik kijk ernaar uit."