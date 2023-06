Perez wil terugslaan: "Ik heb een reset nodig na Monaco en Barcelona"

Sergio Perez begon het Formule 1-seizoen 2023 goed met twee overwinningen in de eerste vier races, hetzelfde aantal als Max Verstappen op dat moment. De inmiddels 33-jarige coureur zegevierde in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan en leek zijn bijnaam als 'king of the streets' derhalve eer aan te doen. Vanaf Miami heeft hij echter duidelijk zijn meerdere moeten erkennen in zijn teamgenoot. Zo reed Verstappen in Florida vanaf P9 op de grid naar winst en voegde hij daar nadien overwinningen in Monaco en Barcelona aan toe.

Perez kende in beide weekenden aan het begin van het Europese seizoen juist tegenslag. In Monaco crashte hij in Q1, waarna de Mexicaan in Barcelona ook al vroegtijdig klaar was op zaterdag. Het is niet de vorm die hij van zichzelf wil zien en ook zeker niet wat er nodig is als hij Verstappen over een heel jaar partij wil bieden. "Ik wil eigenlijk een soort reset. Monaco was volledig mijn schuld, daar maakte ik een stomme fout. In Barcelona was het vervolgens erg tricky in de kwalificatie, met de lastige baancondities. Daardoor hadden we een slechte kwalificatie en hebben we er zondag een prijs voor moeten betalen. Ik kijk er naar uit om de vorm van het begin dit seizoen weer terug te vinden."

Dat gezegd hebbende, is Verstappen natuurlijk al enigszins uit zicht geraakt. "Iedere keer dat het erop aankomt, kan hij leveren. In de kwalificaties staat hij er. Hij heeft dit jaar nog geen slecht weekend gehad", looft Perez zijn teammaat. "Die consistentie heb ik ook nodig. Ik kan mezelf geen slechte weekenden veroorloven. Ik heb er nu twee à drie gehad en die moeten eruit voor de rest van dit seizoen. Ik moet vanaf nu constant presteren, want dat is iets waar Max vooral goed in is."

Oneens met Horner: Druk is nu niet minder

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft al laten weten dat het grotere gat met Verstappen ook best eens positief kan uitpakken voor Perez. De druk van een eventuele titelstrijd is immers weg, al is Perez dat zelf niet met Horner eens. "Ik denk het niet, nee. We moeten altijd maximaal presteren, dus we moeten gewoon leveren. We hebben op dit moment een geweldige auto en daardoor moeten we veel podia en overwinningen zien te scoren. Daar verandert niets aan", vervolgt hij zijn verhaal tijdens de persconferentie. "Dat blijft zo tot het einde van het seizoen. De competitie zal steeds dichter en dichterbij komen, maar wij moeten gewoon alles blijven geven."

Belangrijke sleutel daarin is dat Perez de kwalificatie dit weekend wél voor elkaar krijgt. Van een structureel probleem op zaterdag wil de man uit Guadalajara echter nog niks weten. "Het was in Barcelona alleen moeilijk tijdens de kwalificatie, maar dat is de enige keer tot dusver geweest dat ik echt problemen met de auto heb gehad. In Monaco hadden we bijvoorbeeld wel de snelheid om echt een goed weekend te hebben, maar maakte ik zelf een fout. Ik liet me daar verrassen door de wind in de rug en een auto die voor me zat. Barcelona was dus de eerste keer dat we echt problemen hadden."

In Canada hoopt hij die ongemakken voor te zijn, al weet Perez dat er in Montreal weer hele andere dingen van de auto worden gevraagd: "Dit is een lastig circuit. We hebben in Barcelona gezien dat de rest dichterbij komt en ieder weekend kunnen er één à twee teams in de buurt komen. De weersverwachtingen zien er ook niet goed uit, dus dat kan alles nog iets meer bij elkaar brengen", sluit de Mexicaan af, waarbij wel moet aangetekend dat het gat tussen Verstappen en de rest ook in Catalonië nog aanzienlijk was.