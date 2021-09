Perez teleurgesteld na P9 in Sochi: "Heel veel pech gehad"

Sergio Perez had zich op de Sochi Autodrom op de achtste plaats gekwalificeerd, achter de Aston Martin van Lance Stroll. Aanvankelijk leek de race naar Perez toe te komen. Ondanks een totaal mislukte eerste pitstop die maar liefst negen seconden duurde, lag de Mexicaan met nog enkele ronden te gaan zelfs op de derde plaats. Maar vlak voor het einde van de race gooide de regen roet in het eten.

Waar teamgenoot Max Verstappen meteen de enige juiste beslissing nam en in de 48ste ronde naar binnen ging voor de gegroefde intermediates, daar bleef Perez – die zijn derde plaats wilde verdedigen – nog even buiten. Hij wisselde pas in ronde 50 naar de banden met de groene wang. “Ja, het is natuurlijk erg teleurstellend. Ik denk dat we vandaag heel veel pech hadden”, verdedigde hij na afloop zijn beslissing. “Weet je, het had echt alle kanten op kunnen gaan. Als het een beetje minder was blijven regenen, dan hadden de mensen op de intermediates daar last van gehad.” De stop voor de inters wierp Perez ver terug in het veld. Hij kwam uiteindelijk als negende over de finish, achter de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen.

Na afloop van de race ging het natuurlijk vooral over de laatste regenbui die het complete veld overhoop haalde, waardoor de mislukte eerste pitstop van Perez een beetje ondersneeuwde. Gevraagd of hij zich zorgen maakte over die stop (in ronde 36) waarbij hij negen seconden verloor, zei Perez. “Nee, ik denk dat we gewoon moeten kijken wat er mis ging. De jongens hebben echt snelle pitstops gemaakt, dus ik denk dat we moeten kijken wat er aan de hand is en hopelijk kunnen we het in de toekomst oplossen.” Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de normaal zo perfect samenwerkende pitcrew van Red Bull een pitstop in het honderd ziet lopen: in Monza gebeurde dat ook al bij Max Verstappen, toen nog als gevolg van de technische richtlijn.

Perez is overigens niet bezig aan zijn allerbeste stint bij Red Bull: in de afgelopen zes races wist hij evenveel punten (16) te verzamelen als George Russell in de Williams.