De Formule 1 is dit weekend voor het eerst te gast in Miami, waar de organisatie een circuit heeft uitgezet rond het Hard Rock Stadium. Vrijdag konden de coureurs voor het eerst kennismaken met de baan tijdens de twee vrijdagse trainingen. Op Sergio Perez heeft het circuit nog geen daverende indruk weten te maken. De coureur van Red Bull Racing kwam in de tweede vrije training tot de derde tijd op zo’n twee tienden van snelste man George Russell en dus lijkt het qua snelheid goed te zitten. Tegelijkertijd maakt Perez zich zorgen over de race die het circuit in Miami gaat opleveren.

“Ik ben een beetje teleurgesteld, want naast de ideale lijn is er geen grip. Dat is jammer, want ik denk dat het racen hierdoor een stuk moeilijker wordt”, legt Perez uit. Zelf ondervond hij dat twee keer tijdens de tweede oefensessie in Miami: eerst spinde de Mexicaan bij het uitkomen van bocht 8, later moest hij in bocht 11 door de uitloopstrook na een inhaalactie op Sebastian Vettel. “Zodra je buiten de lijn probeert te gaan, is er gewoon geen grip. Dan ben je klaar. Het voelt buiten de ideale lijn heel gravelachtig aan, dus racen wordt hier heel lastig.”

Daar komt nog bij dat de voorbereiding op de kwalificatie en de race verre van ideaal zijn geweest door rode vlaggen, die in zowel VT1 als VT2 nodig bleken. De tweede training werd zelfs twee keer stilgelegd, waardoor Perez met weinig kennis naar de race gaat toewerken. “Het was een heel rommelige sessie. Ik heb in totaal een snelle ronde op mediums en twee snelle ronden op softs gereden. Een run met veel brandstof hebben we niet echt kunnen doen door de rode vlaggen en de tijd die we daarmee verloren. We gaan eigenlijk blind richting de race”, zegt Perez, die echter ook opmerkt dat dit voor vrijwel alle coureurs geldt. “Over de kwalificatie lijken we iets meer een idee te hebben, maar het kan hier razendsnel veranderen door het weer.”

Voor Red Bull-teamgenoot Max Verstappen verliep de vrijdag in Miami dramatisch. Nadat hij in de eerste training slechts 14 ronden reed, werd uit voorzorg zijn versnellingsbak gewisseld. Toen de Nederlander na een half uur eindelijk op pad kon, werd hij getroffen door een hydraulisch probleem.