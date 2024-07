Pérez over tegenvallende F1-race Silverstone: "Was een puinhoop"

Door een motorwissel onder parc fermé-omstandigheden moest Sergio Pérez vanuit de pitstraat starten in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur boekte vooruitgang op de harde band, maar zijn race ging al snel de verkeerde kant op toen de eerste regendruppels vielen. Hij was samen met Charles Leclerc de eerste coureur die besloot om de slicks in te wisselen voor de intermediates, maar dat bleek nog veel te vroeg. Hij verloor veel terrein en kwam vroeg op een ronde achterstand te liggen. Vervolgens ging het van kwaad tot erger voor de Mexicaan, die toch al onder druk staat bij Red Bull. Zijn Grand Prix duurde namelijk niet 52 ronden, maar 50 ronden door de grote achterstand op racewinnaar Lewis Hamilton.

"We hebben een beetje te vroeg de gok gewaagd en reden iets van zeven ronden rond, waarin we de intermediates zaten op te roken", verklaart Pérez na afloop van de race. "Toen de regen kwam, was de band niet goed genoeg meer. Het was over het algemeen gewoon een puinhoop. Toen maakten we nog een pitstop en kwamen we tussen de leiders terecht, het was erg moeilijk om vooruitgang te boeken. Het was geen makkelijke middag."

Waar Pérez en Leclerc doorreden op de intermediates in de hoop dat de regen toch zou vallen, besloot Esteban Ocon om snel zijn intermediates weer in te ruilen voor slicks. Overwoog Pérez dat ook? "Ja, we kwamen heel erg in de buurt [van dat besluit]. Ik denk dat we met onze calls een paar ronden te laat waren. We verloren veel seconden. Maar tegelijkertijd moesten we wel de gok wagen, gezien de positie waarin we ons bevonden. We waren op zoek naar een paar punten, dus we namen de gok. Maar we hadden vandaag totaal geen geluk. Het is maar goed dat we nu even een pauze hebben, zodat we een stapje terug kunnen doen en als team weer kunnen hergroeperen."

Geen afleiding

Met name dat laatste lijkt voor Pérez van belang te zijn. De laatste paar weekenden zijn teleurstellend geweest voor de teamgenoot van Max Verstappen, die nu zijn vijfde plaats in het kampioenschap kwijt is aan Oscar Piastri. Red Bull gaat bovendien Liam Lawson in de RB20 zetten voor een filmdag op Silverstone, wat ook weer de druk opvoert. Hij spreekt van 'twee heel belangrijke weekenden' die eraan komen: de Grand Prix van Hongarije en Grand Prix van België. Toch wil hij niet blijven hangen in de negatieve aspecten van afgelopen weekend. "We hadden hier onze sterkste vrijdag sinds tijden", meent Pérez. "Dus ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het was een zeer teleurstellende race. We moeten ervoor zorgen dat we de balans juist krijgen en proberen de vooruitgang te boeken die we nodig hebben. Dan zal het allemaal veel beter gaan."

Over zijn contract is Pérez duidelijk: "Ik weet waar ik sta wat betreft mijn contract. Dat mag geen afleiding zijn voor mij. Ik moet me focussen op de komende twee weken. Dat is mijn prioriteit, net als dat we als een team deze lastige periode achter ons moeten zien te krijgen", besluit Pérez.