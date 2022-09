Perez strijdlustig naar F1 Zandvoort: "Wil dichter bij Max komen"

Hoewel Sergio Perez in België uitstekend werk deed voor Red Bull Racing door als tweede te finishen, kreeg de Mexicaan wel een gigantische opdonder van Max Verstappen. De Mexicaan moest tijdens de kwalificatie toezien hoe de regerend wereldkampioen het circuit van Spa-Francorchamps acht tienden sneller rondde. Perez klokte de derde tijd, maar door het wegvallen van polesitter Verstappen, vanwege een motorwissel, schoof de man uit Guadalajara op naar de tweede startplek. Tijdens de race werd Perez binnen no-time weer op zijn plek gezet. Al in ronde twaalf stoof Verstappen hem voorbij. Toch is Perez tevreden met zijn optreden in België. Hij hoopt dat momentum vast te houden. "Als team gaan we alles van België analyseren om te zien hoe we dichter bij Max kunnen komen", zegt de Mexicaan. "Ik wil ervoor zorgen dat we sterker terugkomen. Ik heb werk te doen en wil blijven pushen."

De volgende halte op de kalender is Circuit Zandvoort. Een compleet andere baan dan Spa, waar topsnelheid van belang is. Het circuit in de duinen bestaat voornamelijk uit technische gedeelten. In de 2021-editie kwam Perez niet goed uit de verf, toch is hij blij terug te kunnen keren. "Het is geweldig om terug te zijn op Zandvoort. Het is een prachtige plek. De Nederlandse fans zijn fantastisch voor het team. De support voor Max is bizar, het is schitterend." De verwachting is dat Ferrari en Mercedes dichter bij Red Bull Racing staan dan afgelopen zondag het geval was. "Het gaat dus een spannend weekend worden."

Met het één-tweetje in België tekende Red Bull alweer voor zijn vierde van het huidige F1-seizoen. Daarnaast veroverde Perez in Spa zijn zevende podium van 2022, met een zesde tweede plek. Met 191 punten heeft hij al meer punten op zak dan zijn puntentotaal in het vorige seizoen. Hij is in België Charles Leclerc gepasseerd in de rijdersstand en bivakkeert nu op plaats twee, achter Verstappen.