Sinds de Grand Prix van Frankrijk lijkt Sergio Perez het momentum te zijn verloren. Zijn prestaties op Paul Ricard waren lang niet zo sterk als eerder en ook op de Hungaroring kan de Mexicaan voorlopig geen potten breken. Alle vrije trainingen in de aanloop naar de kwalificatie werden buiten de top-vijf afgesloten, met een zesde tijd in de eerste training als beste resultaat. In Q2 werd in eerste instantie zijn tijd afgepakt vanwege track limits. Deze kreeg hij uiteindelijk weer terug, maar het was nog niet genoeg om zeker te zijn van een plek in het laatste kwalificatiedeel.

In zijn tweede poging Q3 te bereiken ging het vroeg in zijn vliegende rondje al verkeerd. Al in de tweede bocht kwam Perez de Haas van Kevin Magnussen op een nogal ongelukkig punt tegen. Kort daarna kwam de Red Bull-coureur zijn beklag doen over de radio. "Ik kwam Kevin in de tweede bocht tegen, verloor daar een paar tienden en vervolgens een plekje in Q3. Ik moest de bocht diep induiken en kon daar niet van herstellen." Op de vraag of Perez verwacht dat de stewards het incident checken, antwoordt hij: "Dat verandert toch niets voor mij."

Red Bull Racing staat zondag in ieder geval een grote uitdaging te wachten. Want naast Perez op P11, staat Max Verstappen door motorproblemen op de tiende stek. De regerend wereldkampioen liet nog wel een sterk tempo zien in alle oefensessies, maar wat de Mexicaan kan klaarspelen in de race is ook nog een vraagteken. Zijn antwoord op de vraag van Sky Sports of hij denkt morgen terug te kunnen vechten, is dan ook simpel: "Ja, hopelijk zijn we in staat om sterk terug te slaan."

Video: Perez wordt gehinderd door Magnussen en strandt in Q2