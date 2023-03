Na het behalen van beide wereldtitels in 2022 is Red Bull Racing dit jaar voortvarend uit de startblokken gekomen. De RB19 lijkt op dit moment met afstand de beste bolide van het veld te zijn, wat in Bahrein en Jeddah is vertaald in twee dubbelzeges. Max Verstappen en Sergio Perez hebben de overwinningen eerlijk verdeeld, waarbij het punt voor de snelste ronde in Saudi-Arabië ervoor zorgt dat Verstappen momenteel de tussenstand aanvoert. Met de huidige marge die Red Bull momenteel heeft, lijkt de titelstrijd ook uit te draaien op een rechtstreeks duel tussen de teamgenoten.

De afgelopen jaren leek het bij Red Bull vooral te draaien om Verstappen, iets wat Perez ook ervoer toen hij in 2021 bij het team in dienst kwam. Inmiddels heeft de Mexicaan echter het gevoel dat de situatie anders is en dat hij voor zijn eigen kansen op de wereldtitel mag gaan. "Dat denk ik echt", antwoordt hij in Melbourne op een vraag of hij alles in huis heeft om Verstappen te verslaan. "Toen ik bij het team kwam, waren de zaken heel anders. Eigenlijk raceten ze toen met twee auto's omdat het moest. Ik kan nu zeggen dat ik me echt onderdeel van het team voel. Ik vind dat ik mijn plekje heb en dat ik enorm gewaardeerd word. Dat is goed voor een coureur. Ik denk echt dat ik net als Max de volledige steun van het team krijg en dat ik net als Max alle kansen krijg om voor het kampioenschap te gaan."

Op één lijn met Verstappen qua ontwikkelingseisen

In 2022 kwam Perez eveneens aardig uit de startblokken, om in de loop van het seizoen steeds verder achterop te raken ten opzichte van Verstappen. Dat had weer te maken met de ontwikkeling van de RB18, die op een dieet werd gezet en daardoor steeds beter bij de wensen van de regerend wereldkampioen ging passen. De aanpassingen die Perez toen doorvoerde qua afstelling, zorgden er alleen maar voor dat er snelheid verloren ging. Dit jaar voelt Perez zich een stuk meer op zijn gemak in de Red Bull-bolide, terwijl zijn feedback over de ontwikkelingsrichting nu overeenkomt met die van Verstappen.

"We hebben een sterke auto, eentje waarin ik me op mijn gemak voel. Ik werk goed met de auto en ik denk ook dat ik er met de ontwikkelingsrichting het maximale uit kan halen", legt Perez uit. "Dat is belangrijk om gedurende het seizoen in het gevecht te blijven. Je moet een auto hebben waarin je onder alle omstandigheden competitief kan zijn. Toen we de auto vorig jaar ontwikkelden, of eigenlijk op dieet zetten, ging die beter bij Max passen en werd het gat groter. Op dit moment denk ik dat we om dezelfde dingen vragen. In de eerste races zaten wij qua balans heel dicht bij elkaar, dus wat dat betreft zit het nu goed."

