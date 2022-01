Perez kende een moeizaam begin bij het team van Red Bull, doordat hij lang nodig had om zijn draai te vinden in de RB16B. In Baku wist hij zijn zesde race voor het team uit Milton Keynes te winnen, maar dat was nadat teamgenoot Max Verstappen vanuit leidende positie met een klapband was uitgevallen. Daarna behaalde Perez nog vier podiumplaatsen, waaronder in zijn thuisrace in Mexico. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi trok de coureur uit Guadalajara de aandacht door Lewis Hamilton lang op te houden, waardoor Verstappen weer kon aansluiten bij de Brit. Uiteindelijk werd Perez vierde in het kampioenschap, op ruime afstand van Valtteri Bottas en met nog niet eens de helft van het aantal punten dat Verstappen scoorde.

Volgens Perez onderschat de buitenwereld hoe moeilijk het kan zijn om van team te veranderen. “Zelfs als coureur onderschat je dit, totdat je het zelf een keer meemaakt”, vertelde Perez, die zeven jaar voor Force India/Racing Point had gereden alvorens hij eind 2020 werd opgepikt door Red Bull, onder andere Motorsport.com. “Een andere power unit maakt het compleet anders. Een andere ontwerpfilosofie ten aanzien van de auto - hoge rake versus een lage rake - maakt het compleet anders. De wijze waarop je werkt, is gewoon totaal verschillend.”

Perez moest zichzelf bepaalde zaken afleren en op een andere manier leren rijden. “Ik moest mezelf nieuwe technieken aanleren”, zei hij. “Wat ik in het verleden deed, werkte hier niet echt meer. Het zou hetzelfde zijn als wanneer Max bijvoorbeeld naar Mercedes zou gaan. Het zijn twee zijn zeer verschillende auto’s. Ze produceren vergelijkbare rondetijden, maar de wijze waarop ze tot die rondetijd komen is extreem anders.”

Op de vraag van Motorsport.com hoe anders de dingen zijn bij het ingaan van zijn tweede jaar bij Red Bull Racing, antwoordde Perez: “We hebben al een basis om van te werken en waarvandaan we ons verder kunnen verbeteren. Dat maakt een enorm verschil. Daarnaast ken ik iedereen in het team nu. Ik weet aan wie ik wat moet vragen en hoe ik het maximale uit iedere individu om mij heen kan halen. Het is een totaal andere situatie.”