Pérez start thuisrace teleurgesteld vanaf P18: "Wordt moeilijk"

Als Sergio Pérez één weekend nodig had om weer terug in het zadel te komen dan was dit het weekend wel, Mexico voor zijn thuispubliek. De 34-jarige coureur van Red Bull Racing is nog steeds mateloos populair bij het publiek in zijn thuisland, maar die gaan niet over zijn contract en F1-toekomst. Helmut Marko en Christian Horner doen dat wel en die zullen niet blij zijn met wat ze zaterdagavond zagen.

In de slotseconden van Q1 van de Grand Prix van Mexico stond Pérez in gevaar op de laatste plaats. Met een matige ronde wist hij zich op te werken naar P15, maar Charles Leclerc duwde hem meteen terug naar P16 en daarmee uitschakeling. Uiteindelijk werd het een achttiende startplaats zondag voor Pérez, die al het hele weekend kampt met remproblemen. Problemen die niet konden worden opgelost en die weer opdoken tijdens het eerste deel van de kwalificatie.

"Ik had veel problemen met remmen", zei een zichtbaar teleurgestelde Pérez nog tijdens de kwalificatie in het vierkantje. "Elke keer als ik op de rem trap, stop ik te veel energie in de banden en dat maakt het erg moeilijk om de auto te stoppen. Het is nu al drie races dat ik de auto niet goed kan stoppen, maar we zijn op dit moment niet in staat om het op te lossen. Vooral op het einde van de rechte stukken kan ik de auto niet tot stilstand brengen. Ik ga glijden en omdat de baan hier toch al glad is, wordt het steeds moeilijker."

Gezien de ernst van de problemen en de startplaats helemaal aan de achterkant van het veld, zou Red Bull er voor kunnen opteren om de auto onder parc fermé uit elkaar te halen en Pérez zondagavond vanuit de pitstraat te laten starten. "We bespreken alle opties", zei de Mexicaan daarover. "Het probleem is dat we erg beperkt zijn wat betreft beschikbare onderdelen. Ik weet het niet, we zullen het zeker met het team bespreken."

Over zijn kansen op een goede klassering in de race was Pérez niet bijster positief. "Het zal moeilijk worden, maar ik ga proberen te kijken wat we met het team kunnen doen en welke oplossingen we kunnen vinden. Het is natuurlijk erg teleurstellend. Als er één Grand Prix is waarin ik wil slagen, dan is het deze wel. Helaas wordt het een erg moeilijke en lastige race."

Video: Pérez na zijn uitschakeling