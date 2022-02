Perez spreekt van goede basis bij Red Bull: "Hier zit potentie in"

Na een korte kennismaking op het circuit van Silverstone, heeft Sergio Perez de RB18 in de voorbije dagen pas echt aan de tand kunnen voelen. Donderdag ging dat door een versnellingsbakprobleem nog niet van een leien dakje, maar vanmiddag had de Mexicaan weinig te klagen. Achter het Mercedes-duo bracht hij een derde tijd op de klokken, maar belangrijker was dat hij 68 probleemloze ronden kon draaien.

Het stemt de tweevoudig Grand Prix-winnaar voorzichtig tevreden. "We hebben een goede basis en de potentie is er zeker. Het is natuurlijk nog vroeg dag, maar ik hoop dat we richting Bahrein weer een goede stap kunnen zetten. We moeten vooruitgang blijven boeken op basis van de data die we hier hebben verzameld." Die data is overigens nog niet heel representatief, voegt Perez toe. Wel om de correlatie met de simulator te checken, maar nog niet qua afstellingen. "Barcelona vormt in deze tijd van het jaar niet echt een goede referentie door de temperaturen. Deze omstandigheden treffen we op andere circuits niet aan en in Bahrein zal het beeld sowieso veel representatiever zijn."

Desondanks hebben de dagen in Barcelona wel een eerste indruk van het nieuwe F1-reglement gegeven. 'Porpoising' is daarbij het codewoord, oftewel een neveneffect van het grondeffect dat de auto's laat stuiteren. Meerdere coureurs hebben dit als onprettig ervaren en ook Perez denkt dat het een uitdaging wordt. Dat geldt overigens niet alleen voor het gevoel van de coureur, maar ook voor het kiezen van de juiste afstelling. "Je zult qua rijhoogte toch compromissen moeten sluiten met het oog op de kwalificatie", legt Perez uit. "Ik verwacht namelijk een groot verschil tussen wat gewenst is in de kwalificatie en in de race. Voor de kwalificatie wil je zo laag mogelijk gaan, maar dat stuiteren kan tijdens de race een probleem vormen, zeker als je DRS niet open hebt." Teams moeten met andere woorden een balans zien te vinden, al zijn dat zorgen voor Bahrein. Bij het verlaten van het Circuit de Barcelona-Catalunya is Perez in ieder geval overwegend tevreden.