Perez sneuvelt al in Q2: "Had wel in de buurt van Max kunnen komen"

Voorafgaand aan de kwalificatie had Christian Horner nog lovende woorden over voor Sergio Perez. De Mexicaan zou zijn draai steeds beter vinden bij Red Bull Racing, al viel daar zaterdag weinig van te merken. Zo vond Perez zijn Waterloo al in Q2. De tweevoudig Grand Prix-winnaar bleek te langzaam op mediums, waarna Red Bull er een setje softs aan gaf in de slotminuten. Maar zelfs dat mocht niet baten. Perez kwam tekort voor de top-tien en moet zondag als elfde starten.

Het betekent dat Verstappen in zijn eentje moet opboksen tegen twee Mercedes-coureur en vormt natuurlijk ook een persoonlijke domper voor Perez. "We hebben onze aanpak een beetje veranderd om de banden in het juiste window te krijgen, maar dat hebben we zeker niet voor elkaar gekregen in de kwalificatie. De out-laps waren ook niet echt lekker [met verkeer] en daarom miste ik in de eerste sector grip en was ik daarin te langzaam", legt Perez uit. Het verklaart ook waarom hij via de boordradio aangaf dat hij "op het slecht denkbare moment" buiten was. Normaliter is het juist positief om zo laat mogelijk op het asfalt te zijn, al vond Perez de omstandigheden niet ideaal.

Perez wil niet in details treden wat er bij het opwarmen van de banden verkeerd is gegaan, maar zegt wel zeker te weten dat hij anders in de buurt van Verstappen had gestaan. "Absoluut. We hebben daar het hele weekend al gestaan, dus ik zie niet in waarom dat vandaag anders was geweest."

Realiteit is echter dat Perez buiten de top-tien staat en dat hij ook nog eens op de zachtste compound moet starten. Het maakt de race tot een lastige klus, ook al omdat Perez zelf heeft laten weten dat inhalen erg lastig wordt op het Losail International Circuit. "Het wordt een lastig karwei morgen, daar bestaat geen twijfel over. Het zal niet makkelijk worden om naar voren te komen, al moet dat toch. We zullen er alles aan doen om de schade te beperken en hopelijk kan ik de race met een paar punten afsluiten", legt Perez de lat niet al te hoog.

F1-update: Verstappen weer op het matje, hoe zit het met Mercedes-vleugel?