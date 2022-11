Perez snelste tijdens eerste training F1 Brazilië, Verstappen op P3

In Brazilië wordt voor de derde en laatste maal in 2022 een sprintrace gehouden, wat betekent dat de coureurs slechts één training hebben om zich voor te bereiden op de kwalificatie die later op vrijdag plaatsvindt. De rijders gingen dan ook meteen aan de slag toen de oefensessie om 16.30 uur Nederlandse tijd van start ging.

Het gros van de coureurs begon de training op de harde band, waaronder Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen liet over de boordradio weten niet tevreden te zijn over hoe de Red Bull-auto instuurde, maar ging na de eerste runs niettemin aan de leiding in de tijdenlijst met 1.13.575. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas was aan het begin van de sessie goed voor de tweede tijd met 1.13.807. Sergio Perez, die net als Verstappen op de harde band startte, liet onderwijl de derde tijd noteren. De Mexicaan gaf bijna twee tienden toe op Bottas.

Nadat het even iets rustiger was op het circuit van Interlagos kwamen de Red Bull-coureurs als eersten op de zachte band de baan op. Perez ging rond in 1.11.853, waar Verstappen acht duizendsten van verwijderd bleef met 1.11.861. De Nederlander kampte nog altijd met onderstuur. “De auto draait nog steeds niet, ik moet wachten op de voorkant”, aldus de 34-voudig Grand Prix-winnaar. Charles Leclerc klom op naar de derde positie in de tijdentabel met 1.12.404, maar had op dat moment de hardere medium band onder zijn Ferrari. Van Carlos Sainz werd kort na aanvang van de training bekend dat hij vijf plekken achteruit gaat voor de race op zondag, doordat hij naar zijn zesde motor van het seizoen is gewisseld. De Spanjaard reed met nog twintig minuten te gaan 1.12.104 op de geel gemarkeerde band, waarmee hij de derde plek van zijn teamgenoot overnam.

In de laatste tien minuten deden meer coureurs een run op de soft. Mercedes-rijder George Russell legde beslag op P3 door op die compound 1.12.055 te rijden. Lewis Hamilton blokkeerde bij de achtste bocht een voorwiel tijdens zijn eerste poging om een snelle tijd te rijden, maar ging daarna alsnog naar 1.12.040, waardoor hij plaatsnam op de derde positie. Het Ferrari-duo moest op dat moment echter nog de eerste tijd op de rood gemarkeerde band neerzetten. Leclerc kwam over de streep in 1.11.857, waarmee hij vier duizendsten langzamer was dan Perez en vier duizendsten sneller dan Verstappen, die zo naar P3 zakte. Sainz zette de andere Ferrari op de vierde stek. De coureur uit Madrid was met 1.12.039 een duizendste van een seconde sneller dan Hamilton. Russell besloot de eerste actie van het weekend met eerdergenoemde tijd als zesde.

De top-zes, die bestond uit de Red Bulls, Ferrari's en Mercedessen, bleef dus binnen 0.202 van elkaar, waarmee de kwalificatie voor de sprintrace, die om 20.00 uur begint, bijzonder interessant belooft te worden. Daarbij is het ook nog hoogst onzeker wat het weer in de komende uren gaat doen op het circuit bij Sao Paulo.

Video: Max Verstappen heeft last van onderstuur tijdens VT1 in Brazilië

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Brazilië:

