De Mexicaan geeft toe dat de overwinning eigenlijk aan Max Verstappen toebehoorde, maar de coureur uit Guadalajara redde de eer van Red Bull nadat zijn teamgenoot door een klapband was uitgevallen.

“Wat Max deed was geweldig om te zien”, vertelt Perez. “Hij verdiende die overwinning echt. Hij heeft het hele weekend alles perfect gedaan, maar hij had gewoon pech. Het was eigenlijk zijn overwinning.”

Geluk bij een ongeluk

In tegenstelling tot Verstappen had Perez meer geluk. Zo kwam hij bij de herstart twee ronden voor het einde niet goed van zijn plek, maar daarmee voorkwam hij wel een aanrijding met Lewis Hamilton, die na zijn fout met blokkerende wielen rechtdoor schoot: “Ik had alles te verliezen”, blikt Perez terug op de herstart. “Het waren maar twee rondjes, ik stond op pole en het was echt onze race om te verliezen. Ik probeerde de perfecte start te hebben, maar om een aantal redenen had ik die niet. Uiteindelijk had ik daarmee nog geluk want wie weet wat er anders was gebeurd met die remproblemen van Lewis. Uiteindelijk pakte het dus goed uit, maar het was wel spannend voor de fans en voor ons. Ik sprak met Stefano [Domenicali] na de race en vertelde hem: “Jullie houden wel van een show!” Hij vertelde toen dat dit fantastisch was voor de fans. Het pakte goed uit voor ons, maar het zadelde ons voor die twee rondjes wel met een hoop stress op.”



