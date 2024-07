Pérez schuldbewust na crash in F1-kwalificatie: "Heb het verpest"

"Het is de een na de ander", verzucht Sergio Pérez bij Viaplay na de kwalificatie. De Red Bull-coureur leek de snelheid te hebben, maar op de vochtige Hungaroring verloor hij bij het ingaan van bocht 8 de controle en kwam hij na een flinke kleun tegen de baanafzetting tot stilstand. Hij viel terug van de negende naar de zestiende plek en zal dus vanaf die positie moeten starten. "Het positieve is dat de snelheid er was", vervolgt de Mexicaan. "Dat was het beste."

Naar eigen zeggen was niet de natte witte lijn naast de baan de boosdoener van zijn crash, maar de kerbstone die hij net iets te veel meenam. "De baan begon toen op te drogen", legt Pérez uit. "Ik reed al grotendeels over die kerbstones en de banden waren op zijn heetst. Ik was bezig aan een verbetering van mijn rondetijd en bij het insturen - het was niet de witte lijn maar de kerbstone - ging ik door de kerbstone van de baan."

Moeilijke periode

De timing van de crash kon niet veel slechter voor Pérez. Hij staat al flink onder druk door fouten en tegenvallende kwalificaties - met als gevolg slechte resultaten in de races. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al bevestigd dat er in de zomerstop een evaluatieronde gehouden zal worden binnen het team, waarbij ook de coureurssituatie aangestipt wordt.

Gevraagd door Viaplay of deze crash iets doet met zijn zelfvertrouwen, antwoordt Pérez stellig: "[Het doet me] niks. Het is belangrijk om vooruitgang te blijven boeken en ons hoofd koel te houden. Onze tijd zal nog komen. Gisteren was ik de snelste in de long runs. Er zijn dus wat lichtpunten. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat we het tij weten te keren. Ik ga door een moeilijke periode heen." Doorgevraagd wanneer het tij dan zal keren, benadrukt de teamgenoot van Max dat daar geen termijn op geplakt is, maar dat het wel zijn doel is om het tij te doen keren. "Ik doe mijn best om uit deze lastige situatie te komen. Dat is het enige wat ik kan doen. Er zijn dingen die ik zelf in de hand heb en sommige dingen niet. Ik heb het verpest vandaag. Morgen is een nieuwe dag en een nieuwe kans."

Video: De crash van Pérez in de kwalificatie op de Hungaroring