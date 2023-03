Sergio Perez kwam bij de start niet goed weg, waardoor hij meteen de leiding verloor aan Fernando Alonso. Deze werd al vrij snel op de hoogte gebracht van een tijdstraf en liet Checo niet veel later zonder al te veel problemen weer langszij. Daarna reed de Mexicaan weg bij de rest van het veld en bouwde een comfortabele voorsprong op. De safety car, die door de uitvalbeurt van Aston Martin-coureur Lance Stroll de baan werd opgestuurd, zorgde ervoor dat Perez die voorsprong in rook zag opgaan. Met een goede herstart sloeg de Red Bull-coureur meteen weer een gat.

In de slotfase kwam de op stoom geraakte Max Verstappen nog aardig in de buurt. Perez kon echter de rondetijden van de regerend wereldkampioen pareren, maar was nog wel even in discussie met zijn engineer over op welke rondetijden hij moest mikken. "Het was allemaal lastiger dan ik had verwacht", roept Perez met een glimlach. "De eerste stint verliep uitstekend, maar de safety car leek mij net als vorig jaar opnieuw de zege te gaan ontnemen. Gelukkig gebeurde dat dit keer niet. Ik zat er vorig jaar dicht bij, maar dit keer heb ik de overwinning. Het team werkte fantastisch. We hadden gedurende het weekend mechanische problemen, maar ze bleven alles geven. Ik ben heel blij voor ze. Het is tijd om het te vieren."

Lange tijd had de racewinnaar ook de snelste raceronde in handen en stond dus virtueel aan de leiding in het kampioenschap. Op het laatste moment ontnam Verstappen hem deze, waardoor Checo met zijn zege naar de tweede plek in de stand is gegaan. "Het belangrijkste is dat we vandaag de snelste auto hadden, daar ben ik heel erg blij mee", vervolgt Perez, die vervolgens terugblikt op zijn mindere start. "Er ligt daar nog wel wat werk. We hebben aan onze kant de procedure iets veranderd. Het is zaak om dat aan te pakken, zodat de starts beter worden."

Video: Sergio Perez verliest leiding aan Fernando Alonso bij start F1 Jeddah