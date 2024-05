De start van de Formule 1 Grand Prix van Miami had bijna een megacrash met zich meegenomen. Max Verstappen was goed weg, maar het had heel weinig gescheeld of de Red Bull-coureur werd getorpedeerd door zijn teamgenoot Sergio Pérez. Laatstgenoemde verremde zich volledig bij de eerste bocht en dat had in tranen kunnen eindigen. Gelukkig voor het hele team van Red Bull Racing bleef een crash uit, waardoor beide heren hun weg 'gewoon' konden vervolgen. Verstappen is ook aan de leiding gebleven, Pérez moest wat plekken prijsgeven.

Om het voor Pérez nog wat erger te maken, moet de Mexicaan vrezen voor een straf. Hij ging mogelijk te vroeg van start en de stewards hebben het incident genoteerd.