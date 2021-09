Perez: Had samen met Verstappen op eerste startrij kunnen staan

Op een circuit waar inhalen bijzonder moeilijk is, is de kwalificatie op zaterdag nog belangrijker dan normaal. Dat geldt ook op Circuit Zandvoort en juist op die omloop kende Sergio Perez een dramatische kwalificatie. De Mexicaan strandde al in het eerste segment van de sessie, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de zestiende startpositie. Een van de doorslaggevende factoren voor de uitschakeling was het feit dat hij geen tweede getimede ronde kon rijden. Daardoor moest hij lijdzaam toezien hoe meerdere concurrenten hem steeds verder naar achteren verwezen.

“Er gebeurden te veel dingen [in Q1]”, merkte Perez na afloop van de kwalificatie in Zandvoort op. Hij wijst meerdere factoren aan die een rol speelden in de uitschakeling. “De door ons verwachte limiet om door te gaan hield geen rekening met de evolutie van de baan die we uiteindelijk zagen in Q1. Tijdens de eerste run hadden we mogelijk iets te veel brandstof in de auto. Toen we de rondetijden van anderen in de gaten hielden, realiseerden we ons dat we in de knoop kwamen. Uiteindelijk kon ik geen nieuwe ronde meer rijden. Ik denk dat we anderhalve seconde te laat waren.”

Tijd leek geen probleem bij uitrijden pits

Dat Perez te laat over start-finish kwam om aan een nieuwe getimede ronde te beginnen, had volgens hem meerdere oorzaken. Enerzijds moest hij enkele coureurs in een snelle ronde voorbij laten, maar het hielp ook niet mee dat de coureurs voor hem al in de pits begonnen met het laten vallen van gaten. “Ja, [er was genoeg ruimte voor mij] als ik iets eerder was gegaan, maar op dat moment wist ik nog niet hoe kritiek het was. We verlieten de garage met nog twee minuten te gaan, dus we hadden tijd zat”, aldus Perez. “Er waren rijders die een gat lieten vallen in de pits, dus er waren veel factoren die er samen voor zorgden dat we onze ronde verloren.”

De frustratie is groot bij Perez, niet in de laatste plaats omdat hij een goed resultaat mogelijk achtte. “We hadden absoluut de snelheid om de hele eerste rij te bezetten. Ik denk dat ik goede progressie boekte, gedurende iedere run voelde ik mij meer op mijn gemak.” Maar uiteindelijk viel het doek al in Q1 en vertrekt Perez zondag vanaf P16. “Het is heel moeilijk om deze te verteren, wetende hoe goed de auto is die we hier hebben”, stelt hij. Hierdoor lijken zijn kansen op een goed resultaat zo goed als verkeken, maar zelf wil de Red Bull Racing-coureur nog niet opgeven. “Het gaat morgen heel zwaar worden, maar ik kijk ernaar uit om te proberen iets te scoren en de schade te minimaliseren.”

Nadenken over gridstraf voor nieuwe krachtbron

De verloren kwalificatie biedt Perez en Red Bull wel de kans om een vierde Honda-motor in zijn bolide te laten monteren. Bij de startcrash in Hongarije raakte hij een van zijn drie motoren kwijt, waardoor een gridstraf onvermijdelijk lijkt. Nu de tweevoudig Grand Prix-winnaar toch al vrijwel achteraan moet starten, is het misschien aantrekkelijk om die gridstraf in Zandvoort te incasseren. “Daar denken we over na”, zei Perez daarover. ”We zullen alle mogelijkheden overwegen.”