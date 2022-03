Vaak wordt gezegd dat sport en politiek gescheiden moeten blijven, maar na de Russische invasie in Oekraïne is daar geen sprake van. Het Internationaal Olympisch Comité deed zelfs de aanbeveling aan de sportbonden om Russische atleten te weren bij hun competities en ook worden geplande evenementen in Rusland geschrapt. Ook in de autosport en de Formule 1 is er ingegrepen: het contract met de promotor van de Russische Grand Prix is verscheurd en coureurs uit het land mogen onder neutrale vlag meedoen aan internationale competities, mits ze een document ondertekenen waarin ze expliciet afstand nemen van de gebeurtenissen in Oekraïne. Wel kozen landen als Groot-Brittannië en Duitsland er al voor om Russische atleten te weren.

Het grootste slachtoffer binnen de Formule 1 is Nikita Mazepin. De Rus is zijn zitje bij Haas F1 Team verloren als gevolg van de oorlog in Oekraïne, bovendien nam het team ook afscheid van titelsponsor Uralkali. Dat Mazepin op deze manier aan de kant wordt gezet, vindt Sergio Perez een verkeerd signaal. “De Russische atleten betalen daar nu in zekere zin de prijs voor. Ik ben het er niet mee eens, want ik denk dat een atleet niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat zijn president doet”, zegt de coureur van Red Bull Racing in gesprek met Marca. Daar heeft hij ook zijn verbazing geuit over het feit dat er in de huidige tijd nog zo’n oorlog gevoerd wordt. “Dit is een heel moeilijke tijd. Het is heel treurig dat dit op dit moment in de 21e eeuw nog kan gebeuren, dat is moeilijk te verteren.”

Na de bekendmaking van zijn vertrek reageerde Mazepin dat hij het document van de FIA best had willen ondertekenen, maar dat Haas F1 eenzijdig gehandeld heeft door de overeenkomst te verscheuren. Zo geldt volgens Perez voor meer coureurs en atleten dat zij de dupe van de oorlog worden, terwijl zij zich daar wel tegen hebben uitgesproken. “Het is moeilijk en een heel gevoelig onderwerp, maar het voornaamste is dat de meerderheid van de Russen het niet eens is met wat daar gebeurt. Net als anderen hebben vele atleten zich uitgesproken tegen wat hun leider doet, maar helaas zijn dit de consequenties.”