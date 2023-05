Perez berispt voor te laat verschijnen bij rijdersparade in Miami

Voorafgaand aan elke Grand Prix vindt er op zondag een rijdersparade plaats, waarbij de coureurs het circuit worden rondgereden om de fans te begroeten. Dit gebeurt achterop één of meer trucks, of - en zulks was in Miami het geval - met een verzameling fraaie auto’s.

Kort na de race op het Miami International Autodrom kwam er een bericht van de FIA dat Sergio Perez bij de stewards moest komen omdat hij eerder op de dag te laat was komen opdraven bij de rijdersparade. “Ja, ik was aan de late kant door mijn marketingmensen, dus dat moet ik ze zo gaan vertellen”, zei de Mexicaan na afloop van de Grand Prix, waarin hij tweede als tweede was geëindigd, in de persconferentie. “Dertig seconden straf!”, grapte Fernando Alonso, die in Miami twintig seconden achter Perez als derde aan de finish was gekomen.

Nadat Perez samen met een afgevaardigde van Red Bull Racing een bezoek had gebracht aan het kantoortje van de stewards, werd al snel de uitkomst van de zaak bekend. De stewards hadden vastgesteld dat Perez inderdaad te laat was aangekomen voor de rijdersparade, waarmee sprake was een overtreding van Artikel 19.4 lid b van de Formula One Sporting Regulations, waarin staat dat de rijders verplicht zijn om aanwezig te zijn bij de rijdersparade, of een andere dertig minuten durende activiteit die twee uur voor de start van de formatieronde plaatsvindt.

In de beslissing van de stewards valt ook te lezen dat Perez te laat was omdat hij voorafgaand aan de rijdersparade nog andere commerciële verplichtingen moest afwerken voor het team. “We achten dit geen valide reden om te laat te komen”, oordelen de sportcommissarissen echter. “Als een coureur te laat komt opdraven voor dit soort activiteiten, kan dat ongewenste gevolgen hebben voor het evenement, dus dit moet te allen tijde voorkomen worden.”

De stewards besloten Perez een officiële waarschuwing te geven. Als een coureur tijdens een Formule 1-seizoen vijf reprimandes krijgt, volgt er een gridstraf van tien plaatsen, al moeten op zijn minst vier van die reprimandes voor een zogenaamde ‘driving infringement’ zijn. De waarschuwing die Perez na de Grand Prix van Miami kreeg, was een ‘non-driving’ reprimande.