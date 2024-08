Pérez rekent op gridstraf voor Hamilton na kwalificatie F1 Zandvoort

Na de drie kwalificatiesessies is Sergio Pérez op de vijfde plek terug te vinden, maar al in Q1 vond er iets plaats wat gevolgen had voor zijn kwalificatie. Op de boordradio beklaagde de Red Bull-coureur zich over het feit dat Lewis Hamilton hem in de weg zat in bocht 9. Hij moest daardoor zijn snelle ronde afbreken en een nieuwe set zachte banden pakken om er zeker van te zijn dat hij Q2 zou bereiken. Daardoor kon hij in Q3 maar één run op een nieuwe set rijden, wat hem de vijfde tijd opleverde. "Het was ongelukkig", blikt Pérez terug op het moment met Hamilton. "Het was een kwestie van op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Lewis zat op de racelijn, dus ik kon niets anders doen dan een nieuw setje halen - wat erg kostbaar was in Q3."

Als het aan Pérez ligt, dan komt Hamilton niet weg met deze actie. De stewards hebben zich om 17.00 uur gebogen over de zaak en hebben beide coureurs en teamvertegenwoordigers op het matje geroepen. "De stewards zijn heel streng geweest dit jaar. Ik heb straffen gekregen voor veel minder dan dit", stelt Pérez. "Dus ik verwacht dat hij een straf krijgt." Ongeacht of er een straf komt of niet, wijst Pérez wel dit moment aan als cruciaal voor het verloop van zijn kwalificatie - ook al is er ook zelfreflectie. "Ik had in mijn eerste poging in Q2 een betere ronde moeten rijden", geeft hij toe. "Maar ik denk dat onze kwalificatie er iets anders uit had kunnen zien met twee sets [in Q3]."

In het laatste kwalificatiesegment was Pérez uiteindelijk zeven tienden langzamer dan polesitter Lando Norris en vier tienden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen. Pérez meent dat een deel van die tijd ook zit in de baanevolutie en het gebrek aan die twee verse setjes banden. "Daar zit waarschijnlijk nog een paar tienden in", legt hij uit. "Het was geen probleemloze ronde. En met twee setjes kun je meer aanvallen."

Veelbelovende vooruitgang

Na de kwalificatie complimenteerde Red Bull-adviseur Pérez met zijn vijfde plaats, wat volgens hem een van zijn beste kwalificaties sinds lange tijd is geweest. Daardoor kan hij een belangrijke rol spelen in de race van teamgenoot Verstappen, al weet hij ook dat McLaren 'heel sterk' is. "Maar we zullen het morgen wel zien. Van onze kant begrijpen we veel dingen van onze auto, dus dat is veelbelovend." Bovendien ziet hij zijn team een beter begrip krijgen van het updatepakket. "Dat is het meest veelbelovende van dit weekend."

Pérez is daarnaast van mening dat Red Bull 'de juiste vooruitgang' boekt en de 'juiste aanpak' hanteert. Ondanks dat verwacht Pérez niet per se een makkelijke race op het krappe circuit. "Het gaat heel moeilijk worden om in te halen. Het wordt al helemaal lastig omdat alle auto's rondom ons een vergelijkbaar tempo rijden, maar we kunnen vanaf deze positie gaan vechten."