Perez rekent niet op hulp Verstappen: "GP Mexico op eigen kracht winnen"

Sergio Perez staat aan de vooravond van zijn belangrijkste race van het jaar. De Mexicaan is er bijzonder veel aan gelegen om voor eigen publiek goed voor de dag te komen. Perez won dit jaar al de prestigieuze Grands Prix van Monaco en Singapore, maar stelt dat een zege in Mexico boven alle andere triomfen zou staan. De viervoudig Grand Prix-winnaar noemt de editie van 2022 overigens ook 'de beste kans tot dusver' om in Mexico-Stad op de hoogste trede van het podium te klimmen.

In aanloop naar het raceweekend heeft Perez al een bijzonder moment meegemaakt. Red Bull liet de 32-jarige coureur een demo geven in zijn geboortestad Guadalajara. "Ik heb daar ook al eens mogen rijden voordat ik in de Formule 1 actief werd, maar deze ervaring was echt heel bijzonder. Het was een fantastische dag voor mij en de fans. Er waren in 140.000 toeschouwers. Dat is voor Mexicaanse begrippen nog niet eens extreem veel, maar het was wel erg emotioneel om mee te maken", trapt Perez in de donderdagse persconferentie af. "De fans zijn er altijd voor mij. Ze geven alles op de tribune. Overal ter wereld zie ik Mexicaanse vlaggen, al is de ervaring hier wel heel speciaal."

Geen cadeautjes van Verstappen

Perez wist vorig jaar het podium te halen als derde, logischerwijs achter Max Verstappen en Lewis Hamilton. Gevraagd of hij dit jaar droomt van die felbegeerde overwinning, lacht de thuisrijder: "Absoluut! Ik heb er al meerdere keren over gedroomd. Dat is mijn doel voor dit weekend, al weet ik zelf ook dat het niet makkelijk zal worden. De uitvoering moet perfect zijn, zo simpel is het. Qua punten is dit een race als alle andere, maar voor mij staat deze er natuurlijk boven." Cadeautjes van Verstappen verwacht hij niet, zo liet hij eerder deze week ook al aan ESPN weten. "Hij hoeft mij niets te geven. Ik heb in mijn carrière al jarenlang dingen bereikt zonder iets cadeau te krijgen. Ik denk er zelf ook niet eens aan, ik kijk vooral naar wat ik zelf moet doen. Als Max mij kan helpen dan weet ik zeker dat hij dat doet, maar het is ook belangrijk dat hij zijn zegereeks voortzet."

Mochten beide Red Bull-coureurs in de slotfase kans op de overwinning maken, dan laat Perez wel weten - met beide wereldtitels al binnen voor Red Bull - dat hij het gevecht met zijn teamgenoot aangaat. "Natuurlijk, want ik wil dit weekend wel winnen. Maar goed, dat geldt voor iedere coureur, dus ik weet zeker dat Max er net zo in staat. We zijn allemaal competitief ingesteld en zullen allebei alles geven om ons doel te bereiken."

