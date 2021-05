Sergio Perez toonde zich na afloop van de race onder de indruk van zijn Nederlandse collega. “Dit is een enorme boost voor het hele team”, zei de coureur uit Guadalajara over de overwinning van Max Verstappen en het feit dat Red Bull nu aan de leiding gaat in beide kampioenschappen, tegen Motorsport.com. “Max heeft een fantastische week achter de rug. Hij heeft geen voet verkeerd gezet. Maar dat heeft hij eigenlijk het hele jaar nog niet gedaan. Terwijl andere rijders wel fouten maken, zo ook in deze race. Max is echt behoorlijk goed aan het rijden. Hij opereert op een zeer hoog niveau.”

Zelf eindigde Perez als vierde in de Grand Prix van Monaco. De coureur uit Guadalajara begon als negende aan de race, maar reed een dermate lange eerste stint dat hij op een gegeven moment aan de leiding kwam te liggen. Na zijn pitstop viel hij terug naar de vierde plek en kon hij jacht maken op Lando Norris voor de laatste podiumplek. Maar inhalen is schier onmogelijk op het krappe stratencircuit met als gevolg dat hij één seconde achter de Brit als vierde over de streep kwam.

“Ik ben tevreden met dit resultaat”, aldus Perez in de paddock van Monaco. “Ik denk dat als we in Abu Dhabi aankomen, niemand zich deze race nog zal herinneren. Het draait allemaal om het kampioenschap. En het seizoen is zo lang dat het belangrijk is om het aantal slechte dagen tot het minimum te beperken en als je een slechte dag hebt, daar sterk uit te komen. En vandaag zijn we daarin geslaagd.”

“Het team heeft een fantastische job gedaan met de strategie”, vervolgde de Mexicaan. “We waren erg goed aan het communiceren en konden echt pushen op de momenten dat het nodig was. Dus het team heeft het goed gedaan.” Over het gevecht met Norris aan het einde van de race: “Het was heel, heel close met Lando. Maar inhalen brengt hier natuurlijk zeer veel risico met zich mee en aangezien het zo’n belangrijke dag was voor het kampioenschap… We kunnen tevreden zijn. Deze race liet zien dat de snelheid op zondag goed is, ik moet alleen nog aan de zaterdag werken.”

