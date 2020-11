Perez helder: "Of Red Bull-zitje of een jaar helemaal niet racen"

Perez sprak tijdens het voorgaande Grand Prix ook al hardop over een sabbatical, maar verwoordt het in Bahrein nog maar iets duidelijker: plan A is - met Red Bull - in de Formule 1 blijven, plan B is een jaar niks doen. "Ik heb nog maar één kans op een F1-zitje voor volgend jaar", reageert hij tijdens de online persconferentie in Bahrein op een vraag van Motorsport.com. Zonder het met zo veel woorden te zeggen, maakt hij duidelijk dat deze ene kans met zekerheid Red Bull moet zijn.

Wachten op besluit van Red Bull

"Ik heb al wel vaker gezegd: ik zit nu vele jaren in F1 en zit voor het gevoel ook op de top van mijn carrière. Ik wil dus wel echt voor een team met een plan gaan, voor een goed project. Als er iets komt wat geen goed project blijkt te zijn en waarvoor ik niet volledig gemotiveerd kan zijn, dan doe ik het liever niet." Perez wil dus niet als veldvulling meerijden en idealiter bij Red Bull Racing voor de prijzen vechten. In de strijd om dat zitje moet hij het opnemen tegen Albon en Nico Hülkenberg. Maar waarom zou de energiedrankengigant dan voor Perez moeten gaan? "Haha, die vraag kan ik toch niet beantwoorden? Ik kan mezelf hier wel op pole-position zetten, maar in mijn optiek moet ik mezelf helemaal niet beoordelen."

Dat is vanzelfsprekend aan de Red Bull-kopstukken, waardoor Perez nu niets anders kan doen dan in spanning afwachten. "Ja, we wachten nu gewoon op hun besluit, op wat zij willen zeg maar. Dat heb ik niet in eigen hand. Ik benader deze laatste drie races met het team ook net zoals alle andere wedstrijden. De rest ligt buiten mijn macht." Wat wel binnen zijn macht ligt, is het nadenken over een plan B - een vervolg buiten de Formule 1. Maar in dat opzicht is Perez glashelder: "Ik weet al wat ik wil. Plan A is natuurlijk doorgaan in de Formule 1 en mijn plan B is om een jaar te stoppen, ook om te kijken hoe ik me voel zonder te racen. Dan kan ik bekijken of ik het mis en graag terug wil keren in de Formule 1 of dat ik misschien geïnteresseerd raak in een andere raceklasse. Het zal dan vooral een jaar worden om na te denken over wat ik wil."

Perez ziet leven zonder autosport wel voor zich

Maar kan Perez zich dat wel voorstellen, een jaar zonder autosport? "Zeker wel, ik denk er ook al wel eens over na. Ik ben namelijk geïnteresseerd in een hele hoop andere dingen. Alleen ik ben daar natuurlijk nog wel vrij jong voor. Ik zie mezelf op termijn best hele andere dingen doen, dingen buiten de autosport ook, maar misschien nog niet op dertigjarige leeftijd. Maar goed: als die dingen eerder op mijn pad komen, dan wil ik die optie best overwegen. Verder ben ik erg gehecht aan mijn familie en wil ik mijn kinderen graag zien opgroeien. Dus ja, ik kan me zeker een lever zonder autosport voorstellen." Het is dus keihard Red Bull of helemaal niks. "Als ik voor volgend jaar geen F1-zitje krijg, dan zie ik mezelf inderdaad niets anders doen."

VIDEO: De rijdersmarkt voor het Formule 1-seizoen 2021 besproken