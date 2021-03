Perez tempert verwachting voor Red Bull-debuut: "Dit is een proces"

Perez maakte een solide indruk tijdens de wintertest in Bahrein, maar liet weten vijf races nodig te hebben om de smaak echt te pakken te krijgen. Richting de ouverture van het Formule 1-seizoen 2021 geeft hij iets meer tekst en uitleg. "De eerste races zullen voor mij vooral een proces worden, een proces waarin ik zoveel mogelijk moet leren en zo rap mogelijk op snelheid moet komen. Dan zitten we voor de rest van het seizoen hopelijk in een goede positie."

Perez houdt dus nog een slag om de arm voor de eerste raceweekenden. Ook al omdat de wintertest dit jaar bijzonder kort is geweest, geen voordeel voor coureurs die van team zijn gewisseld. "De testtijd was inderdaad beperkt, zeker als je bekijkt wat we allemaal moesten doen en checken. Maar het is op zich naar wens verlopen en ik denk dat het team wel goed voorbereid is", vervolgt de eenvoudig Grand Prix-winnaar zijn vooruitblik op het nieuwe seizoen.

Perez kijkt niet naar concurrenten: "Alleen maar verwarrend"

Wat Perez kan uitrichten, ligt natuurlijk ook voor een belangrijk deel aan de kracht van concurrenten. Maar daar wil de Mexicaan eigenlijk nog niet naar kijken. "Het is nog vroeg en we zien het allemaal wel. Des te meer je probeert te doorgronden wat de anderen doen, des je meer je in verwarring raakt. In dit stadium valt er nog niet veel over te zeggen. Eigenlijk moeten we tot de eerste kwalificatie wachten en dan maar bekijken waar iedereen precies staat."

Het goede nieuws is dat die kwalificatie niet lang op zich laat wachten, net als het officiële Red Bull-debuut van Perez. "Hier heb ik van gedroomd, ik kan nu al niet meer wachten." Dat het Bahrain International Circuit gevaccineerde fans - en mensen die al corona hebben gehad - wil ontvangen, maakt het geheel nog iets mooier. "Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk weer te mogen racen en ook om fans op het circuit te zien." Perez waakt er vooral voor dat hij zichzelf in al dit enthousiasme niet voorbijloopt. "Ik probeer de dingen heel relaxed te benaderen en gewoon alles te geven. Dan moeten we straks maar zien waar het goed voor is."

VIDEO: Een uniek kijkje achter de schermen van Red Bull met Sergio Perez