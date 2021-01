Perez heeft zin in samenwerking met 'snelste coureur' Verstappen

Perez werd vorig jaar aan de kant geschoven door Racing Point en leek op weg naar de uitgang van de Formule 1, maar een geweldig einde van het seizoen met een overwinning in Bahrein leverde hem zowaar het stoeltje naast Max Verstappen op bij Red Bull Racing. Uiteraard is de 30-jarige Perez blij met de geboden kans. "Ik heb mijn hele carrière gewacht op een kans bij een topteam. Eindelijk is die kans er gekomen en dat was precies op het goede moment. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om dit tot een succes te maken, samen met de ingenieurs en Max. Ze willen het team verder naar voren brengen en dat is voor mij een geweldige uitdaging."

Perez - gewend aan de kleine fabriek van Racing Point in Silverstone - was onder de indruk van de faciliteiten van Red Bull. "Het is geweldig om onderdeel te zijn van de Red Bull-familie. Als je hier binnenloopt, realiseer je je meteen hoe succesvol ze zijn. De infrastructuur, de ontwikkelingsafdeling, de mensen. Het is heel anders dan de teams waarvoor ik gereden heb, het is geweldig georganiseerd met veel mensen en middelen." Wel moet Perez nog even wennen aan zijn nieuwe omgeving. "Ik heb zeven jaar bij een team gezeten, dus het voelt wel even anders hier. Het is net als een hond die bij een nieuwe familie terecht komt. Opeens heb je allemaal nieuwe gezichten om je heen, maar ik moet zeggen dat ik me al aardig thuis begin te voelen."

Perez kijkt in het bijzonder uit naar de samenwerking met Verstappen. "Dat wordt een grote uitdaging voor me. We weten allemaal hoe getalenteerd Max is, hoe snel hij is gegroeid in de afgelopen jaren, hoe compleet hij inmiddels is. Hij is zeker één van de beste en snelste, zo niet de snelste coureur die er is. Hij is hier al een lange tijd dus hij weet wat er nodig is voor een snelle auto. Het wordt een grote uitdaging, maar ik kijk er naar uit om met hem samen te werken en samen het team naar voren te helpen."

Perez hoopt met zijn ervaring een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de RB16B. "Ik zit al heel lang in deze sport en weet wat nodig is om een team vooruit te helpen. We weten welke kant we met de auto op willen en hebben al wat ideetjes."