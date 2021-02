Na het mislukte avontuur bij McLaren krijgt Perez dit seizoen eindelijk weer de kans bij een topteam in de Formule 1. De winnaar van de Sakhir Grand Prix mag instappen bij Red Bull Racing in de jacht op nog meer eremetaal. "Die overwinning voelt nog steeds geweldig, moet ik zeggen. Maar ik wil daardoor alleen nog maar meer winnen. Je raakt eigenlijk verslaafd aan winnen, dat is het. Het is wachten op de tweede overwinning en als die binnen is, wil ik waarschijnlijk nog meer. Maar het geeft vertrouwen, door die ervaring weet ik dat ik het kan."

Ervaring belangrijk als teamgenoot van Verstappen

Perez steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Toch komt het tweede Red Bull-zitje niet zonder risico. Zo gingen na het vertrek van Daniel Ricciardo Pierre Gasly en Alexander Albon ten onder aan de druk. Vreest Perez niet voor een soortgelijk scenario aan de zijde van Verstappen? "Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen. Het heeft misschien even tijd nodig voordat ik aan alles van deze nieuwe omgeving gewend ben. Maar ik zie niet in waarom ik, als ik die tijd krijg en alle dingen heb geleerd die ik moet leren, mijn eigen niveau niet zou kunnen halen. Ik heb daar best veel vertrouwen in."

De Mexicaan denkt eveneens dat zijn jarenlange F1-ervaring het verschil kan maken. Waar Gasly en Albon deels ten onder zijn gegaan aan een gebrek aan ervaring, verwacht Perez minder snel te kraken. "Hoeveel verschil mijn ervaring kan maken? Best veel denk ik, om eerlijk te zijn. Als de dingen niet goed gaat, kun je in de Formule 1 hard geraakt worden door de druk. Maar als je al veel ervaring op zak hebt en veel dingen al eerder hebt meegemaakt, dan kun je jezelf concentreren op zaken die er echt toe doen. Technisch word je gedurende je carrière ook steeds beter. Dat kan helpen."

Verstappen sterk op zaterdag, maar wel een goede match

Perez denkt zijn ervaring vooral op zondag te kunnen gebruiken. Op zaterdag verwacht hij een behoorlijke kluif te krijgen aan Verstappen. "Van wat ik heb gezien, gaat Max erg sterk zijn in de kwalificaties. Hij zal in de kwalificaties een enorm goede benchmark voor mij zijn", vervolgt hij in het Zoom-interview met onder meer Motorsport.com Nederland. "Mijn kracht ligt meer op de zondag, in de race pace en in de race craft. In dat opzicht is deze line-up een hele goede match volgens mij. Hopelijk kunnen we daarmee het maximale uit de auto halen."

En als Perez zegt 'het maximale uit de auto te willen halen' bedoelt hij eigenlijk nog iets meer dan dat. Waar bij Verstappen meermaals is gezegd dat hij boven het Red Bull-materiaal uitstijgt, voor zover dat überhaupt mogelijk is, heeft Perez soortgelijke ambities. "Ik wil beter presteren dan potentie van de auto. Als we een auto hebben die goed genoeg is om het kampioenschap te winnen, dan moet ik ervoor zorgen dat ik de titel pak. En als de auto goed genoeg is voor een tweede plaats, dan moet ik zorgen dat ik win. Ik moet steeds iets beter presteren dan de verwachte potentie van de auto", legt Perez de lat hoog voor zichzelf.

Meer lezen over de ambities van Red Bull Racing in 2021? Bestel dan het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing', dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven.

VIDEO: De filmdag van Verstappen en Perez op Silverstone