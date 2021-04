Sergio Perez begint in Portimao aan zijn derde race in dienst van Red Bull. De éénvoudig Grand Prix-winnaar heeft in een eerder stadium al laten weten dat hij vijf raceweekenden nodig heeft om helemaal aan zijn nieuwe team en bolide te wennen. Hoe hangt de vlag er in dat opzicht bij na de eerste weekenden in Bahrein en Italië? "Ik ben natuurlijk de eerste die nu al vooraan mee wil doen. Maar het racen op verschillende circuits en in verschillende omstandigheden gaat mij zeker helpen bij het begrijpen van de auto. Het aantal testkilometers is tegenwoordig erg beperkt, maar we boeken wel vooruitgang. Dat zag je vooral van het eerste naar het tweede raceweekend en hopelijk kunnen we richting dit weekend weer een nieuwe stap zetten."

Die stap leverde in Imola geen punten op. Perez maakte indruk op zaterdag, maar liet het tijdens de hectische race afweten. "Het weekend in Imola was op zich wel positief, zeker om het juiste ritme te vinden. We hebben veel progressie getoond, zeker op zaterdag, al verliep de zondag rommeliger. Iedereen maakte fouten, maar mijn fouten bleken kostbaar. Ik heb waardevolle punten laten liggen." De ervaren Mexicaan heeft de sof inmiddels achter zich gelaten, al baalt hij nog wel van de gemiste kans. "Het was de eerste dagen best moeilijk. We hadden namelijk één en twee moeten eindigen als Red Bull. Dat voelt beroerd als coureur, het onbenut laten van zo'n grote kans. Vooral omdat ik het team ermee in de steek heb gelaten."

Een neveneffect is dat Perez de teller na twee races op slechts tien WK-punten heeft staan, terwijl teammaat Max Verstappen er al 43 op zak heeft. Perez is in dit stadium van het seizoen echter totaal niet bezig met dat verschil. "We hebben nog maar twee races gehad en het is eigenlijk tijdverspilling om in dit stadium al aan die zaken te denken. We hebben nog een bijzonder lang seizoen voor de boeg. Ik loop ook lang genoeg in deze sport rond om te weten dat het niet echt uitmaakt hoe je begint, maar dat het veel belangrijker is hoe je het seizoen eindigt. Ik heb momenteel nog hele andere prioriteiten en heb ook nog een heel seizoen om het gat te dichten", blijft Perez vol zelfvertrouwen.

