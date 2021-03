Perez toont vechtlust in Bahrein: "Ik dacht al aan uitstappen"

Perez sneuvelde zaterdag in Q2, onder meer doordat men in de slotfase volhardde met een setje mediums. Het beloofde een flinke inhaalslag te worden vanaf P12, al werd de opdracht tijdens de opwarmronde nog iets moeilijker. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd. In het midden van de bocht ging ineens alles uit. Ik wilde eigenlijk al uit de auto stappen, totdat ik Jonathan [engineer] op een gegeven moment hoorde", zegt Perez na afloop tegen onder meer Motorsport.com. "Toen kreeg ik de auto weer aan de praat en ben ik maar doorgegaan."

Dat doorgaan heeft uiteindelijk geleid tot een vijfde plaats, best verdienstelijk gezien de moeizame aanloop. "Ik ben vooral blij dat ik deze kilometers te pakken heb. Het was erg balen om gisteren Q3 te missen, aangezien dat onze progressie in de kwalificatie verder vertraagt. Het blijft jammer dat we er zaterdag niet het maximale uit hebben gehaald, maar vandaag ging het ronde voor ronde beter. Het belangrijkste is gewoon dat ik vandaag kilometers heb gemaakt." Bovendien zat de snelheid er met de RB16B aardig in. "De race pace is goed ja, dat is positief. Ik denk dat we echt sterk kunnen zijn als alles op een gegeven moment samenvalt."

Verstappen helpen in strijd met Mercedes

Dat laatste is ook nodig om een vuist te maken tegen Mercedes. Het was in Bahrein wederom twee tegen één voor Max Verstappen en juist dat moet anders. Een sterke Perez kan Red Bull Racing meer tactische mogelijkheden geven. "Zeker, dat weet ik ook. Dat is wat het team nodig heeft. Maar het komt wel, uiteindelijk kom ik er wel. Mijn tempo was al een stuk beter dan in de voorbije dagen. We hebben zeker progressie geboekt en moeten vanaf dit punt weer verder werken", voegt de éénvoudig Grand Prix-winnaar in gesprek met Ziggo Sport toe. Hij ziet bovendien nog ruimte voor verbetering, blijkt uit het latere gesprek met de schrijvende pers. "Er zijn nu nog wat specifieke problemen, vooral in de manier waarop ik met deze auto rijd. Ik moet zorgen dat ik mijn rijstijl nog iets meer aanpas aan deze auto. Dat heeft alleen wat tijd nodig omdat het is compleet anders is dan wat ik gewend ben. Maar het komt goed."

VIDEO: De tegenvallende kwalificatie van Perez geanalyseerd