Eerste werkdag voor Perez in dienst van Red Bull Racing

De samenwerking tussen Perez en zijn vorige werkgever Racing Point kwam eind 2020 na liefst zeven seizoenen ten einde. De renstal, die met ingang van 2021 Aston Martin heet, koos ervoor om de Mexicaanse coureur te vervangen door viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel. Vervolgens was het lang onduidelijk of Perez in 2021 nog wel op de grid zou staan, maar een kleine week na de laatste race in Abu Dhabi bracht Red Bull Racing goed nieuws voor hem naar buiten door hem aan te kondigen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Een maand later begint het Red Bull-avontuur dan echt voor Perez. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar is dinsdag naar de fabriek van Red Bull Racing in Milton-Keynes afgereisd om aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen te beginnen. Het programma begon met een bespreking met teambaas Christian Horner, waarna Perez een rondleiding door de productiefaciliteit kreeg. Daarnaast werden enkele noodzakelijke klusjes in de aanloop naar het seizoen afgerond, waaronder het passen en schuimen van het stoeltje dat hij tijdens zijn optredens voor Red Bull gaat gebruiken. Ook stelde Perez zich met de woorden ‘Hola, Red Bull Racing’ voor op de sociale media van het team.

De komst van Perez ging ten koste van Alexander Albon, die zich in 2021 tevreden moet stellen met een rol als reserverijder. De Britse Thai combineert dat met een gedeeltelijk programma in de DTM. Het aantrekken van Perez is voor Red Bull bovendien een breuk met het verleden, waarin het zoveel mogelijk probeerde om jonge talenten uit de eigen opleiding door te schuiven naar de hoofdmacht. Dat was het geval bij de laatste zeven coureurs die de stap naar Red Bull Racing maakten. De laatste coureur die de energiedrankengigant voor Perez van buiten het opleidingsprogramma haalde was Mark Webber in 2007.