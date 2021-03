Chandhok: Red Bull kan jaren vooruit met 'beste keuze' Perez

Coureurs bij Red Bull hadden de afgelopen seizoenen de ondankbare taak om het op te nemen tegen Max Verstappen, de dominante kracht bij het energiedrankenmerk. De Limburger stond er in de strijd met Mercedes vaak alleen voor en de kampioensformatie kon Verstappen dan als speelbal gebruiken in de eigen strategie. Red Bull was in zekere zin weerloos en dat moest anders. Sergio Perez is gehaald om die situatie te veranderen. Hij leek zijn zitje in de Formule 1 kwijt te raken nadat hij bij Aston Martin weggestuurd werd, maar hij wist het Red Bull-management voor zich te winnen.

“Van alle coureurs die beschikbaar waren, was hij de beste keuze. Het verlies van Daniel Ricciardo is de afgelopen seizoenen echt duidelijk geworden bij Red Bull. Zowel Pierre Gasly als Alex Albon konden niet opboksen tegen Max Verstappen en Ricciardo kon dat wel”, stelt Chandhok op Motorsport.com. “Perez heeft laten zien dat hij inmiddels de volwassenheid heeft die hij in 2013 bij McLaren niet had. Hij is nu klaar voor een tweede kans bij een topteam, een kans die maar weinig coureurs krijgen. Hij heeft ontzettend hard gewerkt om van zijn pay driver-imago af te komen. Dat stigma achtervolgde hem lange tijd, onterecht in mijn ogen.”

Vermogen om punten te scoren

Volgens Chandhok beschikt Perez over de kwaliteiten die Red Bull nodig heeft. “Zijn bandenmanagement is in het Pirelli-tijdperk bijna net zo goed als dat van Lewis Hamilton en Verstappen. Hij heeft in 2020 ook de kwalificaties kunnen verbeteren, zo lijkt het”, vervolgde Chandhok. “Het feit dat hij vorig jaar twee races moest missen vanwege COVID-19 en toch nog vierde werd in het kampioenschap, met nog een uitvalbeurt in Abu Dhabi… Dat zegt veel over zijn vermogen om constant veel punten te sprokkelen.”

Hoewel Perez verklaard heeft ook voor een eigen kans te gaan, ziet Chandhok een hem als een ideale tweede rijder achter Verstappen: “Voor Red Bull is het zo dat Perez Verstappen niet hoeft te verslaan. Voor het team is het belangrijk dat hij er kort achter kwalificeert en dat hij er in de races zo’n vijf seconden achter kan blijven. Dan kunnen ze twee auto’s gebruiken om de strategie van Mercedes te beïnvloeden. Als Perez dat kan doen, heeft hij wellicht wat jaren voor de boeg bij Red Bull.”