Perez: Red Bull kan in Monza net zo sterk zijn als in Spa

Max Verstappen maakte twee weken terug zeer veel indruk door de Grand Prix van België te winnen na vanwege een motorisch gridstraf van de veertiende startpositie te zijn vertrokken. Sergio Perez maakte in de Ardennen het feest compleet voor Red Bull door er een dubbelzege van te maken. Laatstgenoemde is optimistisch over wat het team dit weekend in Monza voor elkaar kan krijgen, aangezien op de hogesnelheidspiste bij Milaan net als in Spa met een low drag-configuratie wordt gereden.

“We hebben een behoorlijk efficiënte auto”, licht de nummer drie in de WK-stand toe. “We zagen in Spa dat de vleugels die minder downforce generen beter bij onze auto passen, en hopelijk zien we dat in Monza weer. De wagen lijkt dus beter te presteren wanneer we met de kleinere vleugel rijden. Ik hoop dat dat hier opnieuw een voordeel zal zijn, ook al zijn de omstandigheden hier heel anders.“

De Mexicaan doelt met dat laatste enerzijds op het feit dat er regenachtig weekend voorspeld wordt voor vrijdag, anderzijds is de lay-out van Spa niet helemaal vergelijkbaar met die van Monza, doordat er minder snelle bochten zijn. ”We zijn benieuwd hoe we het in deze andere condities zullen doen”, aldus de coureur uit Guadalajara. Op de vraag of Red Bull volgens hem de grote favoriet is bij het ingaan van het Italiaanse raceweekend, antwoordt Perez: “Ik hoop dat onze pace vergelijkbaar zal zijn als in Spa. Dat zou mooi zijn. Maar dit is wel een iets andere baan dan die in België, en het weer zal sowieso anders zijn. Het wordt interessant om te zien hoe we hier presteren. Afgelopen weekend was Mercedes namelijk ook erg sterk, met name als het ging om hun bandenslijtage. Het belooft een interessante race te worden op zondag.” Voor Lewis Hamilton lijkt het echter bij voorbaat een lastige wedstrijd te worden: hij start door een motorwissel achteraan.

Het podium van Monza, dat gedeeltelijk over het rechte stuk hangt, is overigens geen onbekend terrein voor Perez. In 2012 werd hij, rijdend voor Sauber, tweede in de Grand Prix van Italië. “Het is een fantastisch podium om op te staan, met dank aan de Tifosi“, weet hij. “Van alle races op de kalender is dit qua podium wel een van de meest speciale. Het zou mooi als ik daar dit weekend weer kan staan.”